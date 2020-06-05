Alman turizmciler, Türkiye'deki tatil bölgelerinde alınan Kovid-19 tedbirlerden memnun

AA

Alman turizmciler, Türkiye'deki tatil bölgelerinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek için alınan tedbirlerden memnun olduklarını ve bu ülkede güvenli tatil yapılabileceğini belirtti.

Almanya Seyahat Acenteleri Birliği (DRV) Başkanı Norbert Fiebig ve Almanya'nın önde gelen tur operatörlerinden FTI Grup, Türkiye'de turizm bölgelerinde alınan Kovid-19 tedbirlerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

FTI Grup basın ofisinden yapılan açıklamada, ülkedeki seyahat uyarısının, 15 Haziran itibarıyla Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin yanı sıra İngiltere, İzlanda, Norveç, İsviçre ve Liechtenstein için kaldırılacağından memnuniyet duyulduğu belirtilerek, bunun ülkede yaz tatili dönemi başlamadan önce atılan önemli ilk adım olduğu kaydedildi.

Türkiye'nin önemli tatil destinasyonları arasında yer aldığı ve Almanlar tarafından sıkça tercih edildiği hatırlatılan açıklamada, Alman hükümetinin seyahat yasağı noktasında bu durumu da göz önünde bulundurması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, Türkiye'de havalimanları, destinasyon yönetim şirketleri ve otellerin her zaman profesyonelce çalıştığı ve son haftalarda hijyen konusunda sıkı önemler geliştirdiği vurgulanarak, "Tatilcilerin, maske takma gibi düzenlemelere uyduklarında Türkiye'de dertsiz ve huzurlu bir dönem geçireceklerinden eminiz." ifadesi kullanıldı.

FTI Grup'un sahip olduğu otellerde de misafir ve çalışanları koruyacak CLEAN 2.0 adlı bir hijyen konsepti geliştirildiği bilgisi paylaşıldı.

- "Almanların tatillerini Türkiye'de geçirmelerinden memnun oluruz"

DRV Başkanı Fiebig de seyahat uyarısının kaldırılacak olmasının doğru bir adım olduğunu belirtti.

Şu aşamada Avrupa dışındaki ülkelerin de göz önünde bulundurulması gerektiğini vurgulayan Fiebig, "Oralarda da salgının gidişatı, vaka sayısı ve sağlık sisteminin durumunu değerlendirmek lazım. Eğer tablo olumluysa oralarda da tatil yapılmasına izin verilebilir." ifadelerini kullandı.

Hijyen ve mesafe kurallarının geliştirilmesinin turizmin yeniden açılmasının temelini oluşturacağını vurgulayan Fiebig, şunları kaydetti:

"DRV olarak yaz aylarında seyahatlerin nasıl yeniden mümkün olabileceğini göstermek için bir önlemler kataloğu geliştirdik ve Alman hükümetine sunduk. Sağlık için gerekli koşullarda turizmi mümkün olan en kısa sürede yeniden canlandırmak için benzer konseptler üzerinde turizm bölgelerinde de yoğun şekilde çalışılıyor. Bu konuda Türkiye Turizm Bakanı ile de görüşmeler yapıyorum. Türkiye çoktan kapsamlı önlemler geliştirdi ve hatta bunları bağımsız tarafa, Alman TÜV şirketine inceletti."

Siyasi düzeyde de görüşmeler yapıldığını ve bunun da "iyi bir sinyal olduğunu" kaydeden Fiebig, "Almanların yaz tatilini Türk sahillerinde geçirmelerinden çok memnun oluruz." ifadesini kullandı.

Fiebig, Türkiye'nin iyi fiyat ve performans kalitesi nedeniyle özellikle aileler tarafından tercih edildiğini anımsattı.

- Seyahat uyarısı 15 Haziran'da kalkıyor

Almanya, Kovid-19 nedeniyle mart ayında uygulamaya koyduğu seyahat uyarısını 15 Haziran'dan itibaren AB ülkelerinin yanı sıra İngiltere, İzlanda, Norveç, İsviçre ve Liechtenstein için kaldırma kararı almıştı.

Dışişleri Bakanlığının bu ülkeler için seyahat uyarısı yerine seyahat bilgilendirmesi uygulamasına geçeceği, Avrupa dışındaki diğer ülkeler içinse değerlendirmenin bir sonraki adımda yapılacağı ve bu konuda AB Komisyonunun alacağı kararın beklendiği açıklanmıştı.