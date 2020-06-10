Reuters

Avrupa ülkelerinin çoğunda koronavirüs krizi hafiflerken, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Almanya'nın dünyanın geri

kalanıyla durumu değerlendirecek ve koordine edecek sisteme henüz sahip olmadığını söyledi.

Maas, "Biz Almanların yurtdışında mahsur kalmasını ya da tatil yapanların Almanya'ya virüsle dönmesini riske atmak istemiyoruz" dedi.

Maas, tatil yapmak isteyen pek çok kişinin Türkiye, ABD, kuzey Afrika ve güneydoğu Asya'ya gitmek istediğinin farkında olduğunu ve hükümetin seyahat uyarılarını Eylül'den önce gözden geçireceğini söyledi.

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Almanya'nın AB vatandaşı olmayanlar için ülkeye geliş kurallarını Haziran sonuna kadar uzattığını açıkladı.

Seehofer, en geç haftaya Çarşamba günü kabinenin AB dışından Almanya'ya gelmek isteyen kişiler için ne yapılacağını görüşeceğini ifade etti.

Seehofer, Almanya'nın İsviçre, Fransa, Avusturya ve Danimarka ile sınır kontrollerini 15 Haziran'da kaldıracağını ancak koroavirüse dair durum kötüleşirse hükümetin bunu tekrar gözden geçireceğini söyledi.