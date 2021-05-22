Almanya'nın Köln kentinde 28-30 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali öncesinde büyük bir skandal yaşanıyor. Almanya, Anadolu Efes yönetim kurulu üyeleri ve sporcu ailelerinin yaptığı vize başvurusunu reddetti. Diğer yandan Almanya'nın THY Avrupa Ligi'nin ana sponsorları, yayıncı kuruluş olan beIN SPORTS çalışanlarıyla birlikte organizasyonu takip edecek diğer medya mensuplarına da vize vermediği belirtildi.

Dörtlü Final'de İtalyan ve İspanyol sporcuların eşleriyle çocukları bulunabilecekken, Türk sporcuların ailelerinin yanı sıra yönetici ve medya mensupları da bu organizasyonu takip edemeyecek. THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nin Köln'den alınarak başka kentte düzenlenmesinin de masaya yatırıldığı ve bu fikrin ciddi şekilde düşünüldüğü belirtildi.