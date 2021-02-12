Merkel'den itiraf: Geç kaldık! 0:00 / 0:00

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Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya'nın koronavirüs salgınının ikinci dalgasında önlem almakta 'geç kaldıklarını' söyledi.

Ülkede 16 Aralık'ta uygulanmaya başlayan kısıtlamaların 7 Mart'a kadar uzatıldığını duyuran Merkel, "Bilim insanlarının uyarılarına ve ikinci dalga ihtimaline rağmen yeterince erken dönemde ve sistemli bir şekilde önlem almadık." dedi.

"Virüs tarihlere değil bulaş sayısına bakıyor" ifadelerini kullanan Merkel, vaka sayılarındaki ani yükselişin de bazı kısıtlama kararlarının geç alınmasının bir sonucu olduğunu söyledi.

VATANDAŞLARA "SABIRLI OLUN" ÇAĞRISI

Öte yandan Merkel, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamalar konusunda vatandaşlara sabırlı olmaları çağrısında bulunarak, ülke genelinde uygulanan kısıtlamaların gereğinden 1 gün fazla süremeyeceği yönünde söz verdi.

Federal Meclis'te konuşan Merkel, koronavirüsün yeni türlerinin oluşturduğu risk nedeniyle salgında 3'üncü dalgayı önlemek için kısıtlamaların uzatılmasının gerekli olduğunu ifade etti. Merkel, "Virüse karşı mücadelemizde neler başardığımızı ve bunun yüksek bir bedeli olduğunu biliyorum" dedi.

Vatandaşlara ülkede uygulanan kısıtlamaların işe yaradığına dair güvence veren Merkel, Almanya’da savaş sonrası özgürlüklerin en ciddi şekilde kısıtlandığı bir dönemden geçtiklerinin farkında olduğunu ifade etti. Başbakan Merkel, birçok insanın yalnız olduğunu, para ve gelecekleri için endişelendiğini belirterek, “Demokrasi olarak, kısıtlamaları gereğinden fazla 1 gün bile uygulamamak görevimiz" dedi.