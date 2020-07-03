İHA

Almanya Başbakanı Angela Merkel’e geçtiğimiz pazartesi günü bir basın toplantısı sırasında gazeteciler tarafından 'Neden kamusal alanda maske takarak görüntülenmediği' soruldu.

Başbakan Merkel gelen eleştirilerin ardından bugün parlamentoya giriş yaptığı sırada maskeli bir şekilde görüntülendi. Parlamentonun üst kanadı olan Bundesrat'a giren Merkel, Almanya'nın 1 Temmuz'da başlayan 6 aylık Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı kapsamında hazırlanan “EU2020” yazılı maske taktı.

Halka açık bazı yerlerde maske takmayı zorunlu kılan Merkel'e pazartesi günü düzenlenen basın toplantısında bir gazeteci tarafından neden halk arasında maske takarak görüntülenmediği soruldu.

Merkel ise sosyal mesafe kurallarına uyarken maske takması gerekmediğini, ancak sosyal mesafeye uyulmayan durumlarda, alışveriş sırasında maske taktığını ifade etti. Gazetecilerin sorusunu gülümseyerek yanıtlayan Merkel, “Ama nereden alışveriş yaptığımı söylemeyeceğim” dedi.