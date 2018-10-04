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Almanya Başbakanı Merkel: İran güçleri Suriye'den çekilmeli

Almanya Başbakanı Merkel, "İran güçlerinin olmadığı bir bölge istiyoruz. Dolayısıyla İran güçleri Suriye'den çekilmeli." dedi

04.10.2018 - 18:55 | Güncelleme: AA

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Batı Kudüs'teki Başbakanlık Ofisinde gerçekleştirdikleri ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Merkel, "İransız bir bölge istediklerini" vurgulayarak, " İran'ın nükleer silah elde etmesinin engellenmesi gerektiği konusunda İsrail ile mutabıkız. Aynı şekilde Rusya Devlet Başkanı (Vladimir Putin) ile Suriye'deki İran varlığı konusunu görüştük. İran güçlerinin olmadığı bir bölge istiyoruz. Dolayısıyla İran güçleri Suriye'den çekilmeli." dedi.

AA'nın haberine göre, İsrail'in Yahudi yerleşim birimlerine de değinen Merkel, "Çatışmanın en akıllıca çözümü olan iki devletli çözümü uygulamayı zorlaştıran Yahudi yerleşim birimi inşa politikasına dair endişelerimizi dile getirdim." diye konuştu.

Merkel ayrıca Yahudi Ulus Devlet Yasası’na ilişkin "Biz devletin Yahudiliğini destekliyoruz ancak azınlıkların da hakları olduğunu ifade ediyoruz." diyerek İsrail vatandaşı Filistinlilere işaret etti.

Öte yandan İsrail Başbakanı Netanyahu ise yaptığı açıklamada, Almanya Şansölyesi'ne İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekilme çağrısında bulunarak, "Terörü en çok koruyan bir devlete milyarlarca dolar akıtan bu nükleer anlaşmaya karşı olduğum bir sır değil." dedi.

Nükleer anlaşmanın İran halkının hayat şartlarını iyileştirmeyeceğini öne süren Netanyahu, "Nükleer anlaşma, İran halkının hayatını iyileştirmeyecek bilakis İran'ın savaş makinelerini güçlendirecek. Dolayısıyla İran saldırganlığı size de zarar verecektir." ifadelerini kullandı.

Netanyahu, İsrail'in Suriye'deki İran hedeflerine saldırı düzenlemeyi sürdüreceğini vurgulayarak, "İsrail kendini savunmak için mümkün olan her şeyi yapmaya devam edecek. İran'ın Suriye'yi ve Lübnan'ı kendisi için bir üsse çevirmesini engellemeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

"ARAP ÜLKELERİYLE İLİŞKİLERİMİZ HER ZAMANKİNDEN DAHA İYİ"

İran ile yapılan nükleer anlaşmanın İsrail'in bölgedeki bazı Arap ülkeleri ile yakınlaşma fırsatı oluşturduğunu kaydeden Netanyahu, "Arap ülkeleriyle ilişkilerimiz her zamankinden daha iyi. Yeni bir işbirliği bölgede devasa fırsatlara yol açıyor." ifadelerini kullandı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı "Gazze'ye para akışını durdurarak bölgeyi boğmaya çalışmakla" suçlayan Netanyahu, şunları söyledi:

“Ebu Mazın (Abbas) Gazze'ye para akışını durdurdu. Bu da içerideki insani durumun bozulmasına yol açtı ve Hamas'ı sınırdaki şiddeti tırmandırmaya sürükledi."

Hamas'ın İsrail'e saldırması durumunda bunun büyük bir hata yapacağını söyleyen Netanyahu, "Cevabımız çok sert olacak ve İsrail kendi vatandaşlarını korumak için mümkün olan her şeyi yapacak." dedi.

İsrail Başbakanı "iki devletli çözüm" veya "Filistinlilerle herhangi bir barış" konularına ise değinmekten kaçındı.

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