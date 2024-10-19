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        Almanya Başbakanı'ndan Türkçe mesaj

        Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Almanya ile Türkiye arasındaki toplumsal bağlara dikkati çekerek, Türkiye'nin önemli bir siyasi aktör olduğunu söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 23:52 Güncelleme: 19.10.2024 - 23:52
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        Almanya Başbakanı'ndan Türkçe mesaj
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        Türkiye'yi ziyaret edip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştükten sonra İstanbul'dan ayrılan Scholz, X sosyal medya hesabından Türkçe paylaşımda bulundu.

        Başbakan Scholz mesajında, "Almanya ve Türkiye arasında sıkı toplumsal bağlar vardır. Türkiye önemli bir siyasi aktördür. Her konuda aynı görüşte olmasak da uluslararası uyuşmazlıklar konusunda yoğun bir fikir paylaşımında bulunmak önemlidir. Çözümler ancak bu şekilde mümkün olur." ifadesini kullandı.

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