Almanya Başbakanı: Putin, hazır olunca sona erebilecek

Almanya Başbakanı Olaf Scholz Brezilya'daki G20 Zirvesi'ne hareketinden önce gazetecilere yaptığı açıklamada, "Savaşı sona erdirmenin çok kolay olacağına inananlar var. Ancak Rusya Devlet Başkanı emperyalist amaçlarından vazgeçmeye hazır olursa sona erdirilebilir." dedi.

Scholz Ukrayna'nın kendisini savunabilmesi için desteklenmeye devam edilmesi gerektiğini vurguladı.

23 Şubat 2025'te yapılması beklenen erken genel seçimde başbakan adayı olmasına karşı olanların bulunduğunun hatırlatıldığı bir soruya Scholz, şu yanıtı verdi:

"Maliye Bakanı'nı görevden aldım, bunun iyi bir sebebi var. Ülkemizin iyi bir şekilde gelişmesine yardımcı olacak herhangi bir karar alma isteği yoktu. Şansölye olarak gerekli sonuçları çıkarma sorumluluğum var. Bunun yakında seçimlere gideceğimiz anlamına geldiği de açıktır ve bunun için fırsat yaratacağım partim SPD ve ben bu tartışmaya girmeye hazırız."