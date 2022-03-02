Almanya: Askeri müdahalede bulunmayacağız 0:00 / 0:00

AA

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsrail’e düzenlediği ziyarette Başbakan Naftali Bennett ile bir araya geldi. Görüşme sonrası dikkat çekici açıklamalarda bulunan Scholz, Ukrayna-Rusya arasındaki krize değindi. Ukrayna'da herhangi bir askeri müdahalede bulunmayacaklarını belirten Scholz, “Çizgimiz çok net, askeri müdahalede bulunmayacağız. Bu NATO ve diğer herkes için geçerli. Bu durumda yanlış olur” dedi.

"UYGULADIĞIMIZ YAPTIRIMLAR ETKİSİNİ GÖSTERMEKTEDİR"

Rusya'ya karşı Ukrayna'nın yanında bulunan ülkelerin verdiği desteklere de değinen Scholz, “Verdiğimiz destekler ve Rusya'ya uyguladığımız yaptırımlar uluslararası boyutta etkisini göstermektedir. Yaptıklarımızın doğru bir karar olduğuna inanıyorum. Rusya'ya karşı tutarlı olmamız gerekiyor" ifadelerine yer verdi. Rusya ve Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin yakın zamanda devam etmesini sağlamak için çalışacaklarını da ifade eden Scholz, "Rusya tüm düşmanlıkları, sivil altyapıya ve sivillere yönelik saldırılarını durdurulmalı. Barış için diplomasinin yeniden büyük bir fırsat olduğunu anlamalıdır" dedi.