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        Haberler Dünya Almanya Başbakanı Scholz, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefonda görüştü | Dış Haberler

        Almanya Başbakanı Scholz, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefonda görüştü

        Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'la yaptığı görüşmede Orta Doğu'da bölgesel bir çatışma tehlikesinden duyduğu endişeyi dile getirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 19:28 Güncelleme: 12.08.2024 - 19:28
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        Scholz, Pezeşkiyan ile telefonda görüştü
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        Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Alman Hükümeti Sözcü Yardımcısı Wolfgang Büchner'in yaptığı yazılı açıklamaya göre Başbakan Scholz, görüşmede Orta Doğu'da bölgesel bir çatışma tehlikesinden duyduğu endişeyi dile getirdi.

        Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a askeri gerilimin daha da tırmanmasını önlemek için mümkün olan her şeyi yapması çağrısında bulunan Scholz, Orta Doğu'daki şiddet sarmalının derhal kırılması gerektiğini, aksi takdirde bölge ülkeleri ve halkları için hesaplanamaz tehlikeler doğacağını belirtti.

        Çatışmaların sona ermesi için ateşkes ve Gazze Şeridi'ndeki rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin anlaşmanın bir an önce sonuçlandırılıp uygulanması gerektiğini vurgulayan Scholz, bunun bölgesel gerilimin azaltılmasına önemli katkı sağlayacağını savundu.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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