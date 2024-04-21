Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Almanya Başbakanı Scholz, Netanyahu ile görüştü

        Almanya Başbakanı Scholz, İsrailli mevkidaşı Netanyahu ile görüştü

        Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştüğü bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 23:14 Güncelleme: 21.04.2024 - 23:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Almanya Başbakanı Scholz, Netanyahu ile görüştü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit'in yaptığı açıklamaya göre, telefon görüşmesinde, Netanyahu, Şansölye Scholz'a bölgedeki duruma ilişkin bilgi verdi.

        Scholz da gerilimin tırmanmasının ve bölgedeki yangının genişlemesinin engellenmesinin önemli olduğunu vurguladı.

        Almanya Başbakanı Scholz, ayrıca Avrupa Birliği (AB) Konseyinde hükümet ve devlet başkanlarının İran'a yönelik daha fazla yaptırım uygulama kararına ilişkin açıklamalarda bulundu ve Alman hükümetinin G7 ve AB ülkeleriyle yakın koordinasyon içinde olmaya devam edeceğini kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Şampiyonluk güneşi stada vurmaya başladı"
        "Şampiyonluk güneşi stada vurmaya başladı"
        İntikam için defalarca yemek sipariş etti
        İntikam için defalarca yemek sipariş etti
        Cimbom tutulmuyor!
        Cimbom tutulmuyor!
        'Kadın kılığında dolaşıyor' iddiasına yanıt
        'Kadın kılığında dolaşıyor' iddiasına yanıt
        Rekorunu egale etti!
        Rekorunu egale etti!
        Komşu dehşeti! Yumruklayıp üzerine sıcak su döktü
        Komşu dehşeti! Yumruklayıp üzerine sıcak su döktü
        Filede şampiyon Fenerbahçe Opet
        Filede şampiyon Fenerbahçe Opet
        Öldü mü öldürüldü mü?
        Öldü mü öldürüldü mü?
        Dünyanın en lüks 10 havalimanı
        Dünyanın en lüks 10 havalimanı
        Avustralyalı siyasetçiler ile Musk arasında gerginlik
        Avustralyalı siyasetçiler ile Musk arasında gerginlik
        Tokat'taki depremde kaplıca suyunun sıcaklığı arttı!
        Tokat'taki depremde kaplıca suyunun sıcaklığı arttı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak'a kritik ziyaret
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak'a kritik ziyaret
        Eşini sırtında taşıdı
        Eşini sırtında taşıdı
        8 gezegenin hepsi hiç hizalandı mı?
        8 gezegenin hepsi hiç hizalandı mı?
        Giresun'da 50 metreden dökülen şelale doğa tutkunlarının yeni rotası
        Giresun'da 50 metreden dökülen şelale doğa tutkunlarının yeni rotası
        "Annem hesabını soracak"
        "Annem hesabını soracak"
        Bölge bölge yazlık kiraları
        Bölge bölge yazlık kiraları
        Küresel ısınma çocukları hasta ediyor
        Küresel ısınma çocukları hasta ediyor
        "Herkese kendi hayatında mutluluklar"
        "Herkese kendi hayatında mutluluklar"
        Bizim de Dormen'imiz var
        Bizim de Dormen'imiz var