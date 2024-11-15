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        Haberler Dünya Almanya Başbakanı Scholz, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü - Dünya haberleri | Dış Haberler

        Almanya Başbakanı Scholz, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü

        Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefonda görüştüğü bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 18:25 Güncelleme: 15.11.2024 - 18:25
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        Başbakan Scholz, Putin ile telefonda görüştü
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        Alman Federal Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

        Açıklamada, Almanya Başbakanı Scholz'ün, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşı kınadığı ve Başkan Putin'e askerlerini geri çekmesi, savaşı sona erdirmesi çağrısında bulunduğu belirtildi.

        Scholz görüşmede, Rusya'nın adil ve kalıcı bir barışa ulaşılması amacıyla Ukrayna ile müzakere etmeye istekli olmasını istedi ve Almanya'nın Ukrayna'yı barış sürecinde tutma konusundaki sarsılmaz kararlılığını vurguladı.

        Açıklamada, "Almanya, Rus saldırganlığına karşı savunmasında Ukrayna'yı gerektiği sürece destekleme konusunda kararlıdır." ifadesi kullanıldı.

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        Başbakan Scholz'ün, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy​​​​​​​ ile önceden telefonda görüştüğü belirtilen açıklamada, Rusya Devlet Başkanı ile görüşmelerinden sonra da görüşmeye devam edeceği belirtildi.

        Başbakan Scholz, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise şu ifadeyi kullandı:

        "Başkan Putin ile telefonda görüştüm ve kendisine Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü saldırı savaşına son vermesi ve askerlerini geri çekmesi çağrısında bulundum. Rusya, adil ve kalıcı bir barışa ulaşmak amacıyla Ukrayna ile müzakere etmeye istekli olduğunu göstermelidir."

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #almanya
        #rusya
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