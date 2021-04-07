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Almanya birleşmeden sonraki en yüksek bütçe açığını verdi

Almanya'nın federal devlet, eyaletler ve belediyelerini kapsayan bütçe açığı, geçen yıl 189.2 milyar Euro'yla 1990 yılında Batı ile Doğu Almanya'nın birleşmesinden sonraki en yüksek seviyeye ulaştı

Almanya birleşmeden sonraki en yüksek bütçe açığını verdi
AA

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis),açıkladığı verilere göre ülkenin kamu gelirleri, 2020'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 3,5 azalarak 1 trilyon 489,4 milyar Euro, giderleri yüzde 12,1 artışla 1 trilyon 678,6 milyar Euro olarak kaydedildi.

Böylece federal devlet, eyaletler ve belediyeleri kapsayan bütçe açığı 2020'de 189,2 milyar avro olarak gerçekleşti. Almanya, 2019’da 45,2 milyar Euro bütçe fazlası vermişti.

Almanya'nın bütçesinin, 2013’ten bu yana ilk kez açık verdiğini belirten Destatis, ayrıca Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesinden sonraki en yüksek bütçe açığına ulaşıldığını kaydetti.

Almanya'da bütçe açığının yüksek olmasına, azalan gelirlerle birlikte yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele için yapılan yüksek harcamaların neden olduğu belirtiliyor.

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