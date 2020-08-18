Almanya Çiftçiler Birliği: Aşırı hava koşulları tahıl hasadını vuruyor

AA

DBV'den yapılan açıklamada, ülkede çiftçilerin olağan dışı hava koşullarıyla uğraşmak zorunda kaldığı, aşırı kuraklık, don ve farelerin tahıl üretimini düşürdüğü bildirildi.

Olağan dışı hava koşullarının Almanya'nın tahıl hasadını 2020'de art arda 3'üncü yıl ortalamanın altına düşüreceği belirtilen açıklamada, bu yıl ülkenin tahıl hasadının 2019'a göre yaklaşık 1,9 milyon ton azalarak 42,4 milyon tona gerilemesinin beklendiği kaydedildi.

DBV başkanı Joachim Rukwied, konuya ilişkin değerlendirmesinde, 2020'nin, bazı çiftliklerin varlığını tehdit eden aşırı hava koşullarının üçüncü yılı olduğunu aktardı.

Bölgelere bağlı olarak Alman çiftçilerin aşırı kuraklık, gece donu ve toplu halde ortaya çıkan fareler nedeniyle önemli hasat kayıplarıyla karşı karşıya olduğunu belirten Rukwied, çiftçilerin, hava şartlarından dolayı yaşadıkları verim kayıpları için sigorta hizmeti satın almasına yönelik Alman hükümetinden teşvik beklediklerini kaydetti.

Almanya, Fransa'dan sonra AB'nin en büyük ikinci buğday üreticisi konumunda bulunuyor.