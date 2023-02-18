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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Çin'in Rusya-Ukrayna Savaşı'na barışçıl bir çözüm için sunacağını açıkladığı inisiyatifi memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Baerbock, 59. Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı açıklamada, adil bir barışın, toprak bütünlüğünü ihlal eden tarafın, yani Rusya'nın işgal ettiği ülkeden askerlerini çekmesini gerektirdiğini ifade etti.

Çin'in Rusya-Ukrayna Savaşı'na barışçıl bir çözüm için sunacağını açıkladığı plana ilişkin Baerbock, "Eğer bütün yıl barış için çalışıyorsanız, her fırsatı barış için kullanmanız gerekir. O nedenle bu girişimi memnuniyetle karşılarım." dedi.

Barış için her fırsatın değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Baerbock, "Tüm Rus birlikleri Ukrayna'dan tamamen çekilmeden savaşın sona erme şansı bulunmuyor." diye konuştu.

Rusya'ya toprak bırakarak savaşı sona erdirmeye yönelik tüm taleplerin kabul edilemez olduğunu belirten Alman Dışişleri Bakanı, "Bu, insanları Rusya'nın avı haline getirmek anlamına gelir. Biz bunu yapmayacağız." ifadesini kullandı.

Baerbock, Ukraynalı bir milletvekilin Ukrayna'ya tank gibi ağır silahların ulaşması konusunda zaman sürecine yönelik sorusuna, "Açık sözlü ve dürüst olarak söylüyorum, bunun cevabını bilmiyorum. Ukrayna halkına bu savaşın ne zaman biteceğinin sözünü veremeyiz çünkü bilmiyoruz. Ancak söz verebileceğimiz şey, Ukrayna halkına ihtiyacınız olduğu kadar yardım sağlamak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığımızdır." yanıtını verdi.

Çin'in en kıdemli diplomatı, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Dış İlişkiler Komisyonu Direktörü Vang Yi, 59. Münih Güvenlik Konferansı'nın "Çin'in dünyadaki yeri" konulu oturumunda, Ukrayna krizinin siyasi çözümü konusunda Çin'in bir plan sunacağını açıklamıştı.

"Barış ve diyalogdan yana olacağız." ifadesini kullanan Çinli diplomat Vang'ın, Münih'teki konferanstan sonra doğrudan Moskova'ya gideceği öğrenildi.

Fotoğraf: Reuters