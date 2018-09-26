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Almanya, Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırlanıyor!

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildikten sonra ilk devlet ziyaretini Almanya'ya yapacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temasları, Almanlar tarafından da merakla bekleniyor. ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail başbakanları için uygulanan yüksek güvenlik önlemleri Erdoğan için de alınıyor

26.09.2018 - 12:03 | Güncelleme: AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildikten sonra ilk devlet ziyaretini yapacağı Almanya'da da ziyarete ilişkin detaylar kamuoyunda yakından takip ediliyor.

Erdoğan’ın perşembe günü başlayacak ziyareti, Alman kamuoyunun son günlerdeki en önemli gündem maddesini oluşturuyor.

Devlet ziyareti öncesi medya kuruluşları, program ile ilgili en küçük detayı ve değişikliği son dakika olarak duyuruyor.

Türkiye ile ilişkileri normalleştirmek isteyen Almanya, Erdoğan'ın ziyaretine en iyi şekilde hazırlanabilmek için haftalardır yoğun hazırlıklar yapıyor.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in Ofisi, Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı ve diğer bakanlıklar arasında ziyarete ilişkin yoğun bir çalışma sürdürülüyor.

Almanya’nın devlet nezdinde ziyaretler için yaptığı hazırlıklar, cumhurbaşkanı seçildikten sonra ilk devlet ziyaretini bu ülkeye yapacak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gelişine verdiği öneme işaret ediyor.

Geçmişte dışişleri bakanlığı da yapan Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in Türkiye'ye olan ilgisi ve ülkesinde yaşayan Türklerle sürekli bir araya gelerek istişarelerde bulunması, iki ülke ilişkilerine verilen önemi gösteriyor.

ERDOĞAN-MERKEL KAHVALTISI TÜRKİYE'YE VERİLEN ÖNEMİN GÖSTERGESİ 

Hristiyan Demokrat Birlik Parti (CDU) Genel Başkanı ve Başbakan Merkel'in cuma günü yapılacak resmi görüşme ve ortak basın toplantısına ek olarak Erdoğan ile cumartesi günü ucu açık kahvaltıda bir araya gelecek olması, Türkiye'ye ve liderine gösterdiği özel ilginin göstergesi. 

Bazı ziyaretlere daha fazla önem verdiği bilinen Merkel'in resmi görüşmelerinin dışında misafir liderle tekrar ve özel olarak bir araya gelmesi nadiren rastlanan bir durum.

Başbakan Merkel'in özellikle Türkiye'den bahsederken kelimeleri özenle seçmesi dikkati çekiyor. 

Siyasi kariyerinin dönüm noktalarından biri olan AB-Türkiye sığınmacı mutabakatını sürekli övmesi ve Türkiye'nin 3 milyon mülteciye ev sahipliği yapmasının takdire şayan olduğunu sıklıkla dile getirmesi, Merkel’in Erdoğan'ın ziyaretine verdiği önemin işaretlerinden biri olarak değerlendiriliyor.

ABD BAŞKANI TRUMP VE İSRAİL BAŞBAKANLARI GİBİ KORUNACAK 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti için başkent Berlin'de de hazırlıklar tamamlanmak üzere. 

ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail başbakanları için uygulanan yüksek güvenlik önlemlerinin Erdoğan için uygulanacak olması dikkati çekiyor.

Erdoğan'ın ziyareti boyunca toplam 5 bin polisin görev yapacağı, bunun için Berlin'in komşu eyaletlerinden destek alınacağı belirtildi.

Erdoğan ve beraberindeki heyetin kaldığı otele giriş çıkışlar, polis tarafından kontrol edilecek. Otelin çevresinde yoğun güvenlik önlemi alan polis, çevrede adeta kuş uçurtmayacak.

ZİYARETİ TAKİP EDECEK GAZETECİLER İÇİN ÖZEL AKREDİTASYON

Programları izlemek için Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığına yıllık akreditesi olan gazetecilerin bu akreditasyonları geçerli olmayacak. Bu nedenle Alman Basın Enformasyon Dairesi ayrı bir akredite süreci işleterek müracaatları tekrar özenle topladı.

Diğer uygulamalardan farklı olarak Erdoğan'ı izlemek isteyen gazeteci ve foto muhabirlerinin, ziyaretin her bölümü için ayrıca isim bildirmeleri gerekiyor.

ALMAN MEDYASININ RESMİ YEMEL ALGISI

Öte yandan ziyaretin mahiyetinden farklı yerlere odaklanan Alman medyasının algı çalışmaları da sürüyor. 

Alman medyası, bu çerçevede Başbakan Merkel'in Cumhurbaşkanı Steinmeier'in Bellevue Sarayı'nda Erdoğan onuruna vereceği resmi akşam yemeğine katılmayacak olmasından algı oluşturma çabası içerisine girdi. Oysa Merkel'in Bellevue Sarayı'nda bu tür yemeklere bir süredir katılmadığı kamuoyu tarafından biliniyor.

Merkel, 2017'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping adına verilen davete de katılmamıştı. Merkel'in, hem New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu oturumlarına hem de cumhurbaşkanının verdiği resmi yemeklere pek katılmadığı biliniyor.

ERDOĞAN'IN ALMANYA ZİYARETİ

Perşembe günü yerel saatle 12.30'da Almanya'ya inmesi öngörülen Erdoğan'ın, havalimanındaki karşılamanın ardından Berlin merkezine geçerek bazı kabullerde bulunması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma sabahı Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier tarafından Bellevue Sarayı'nda askeri törenle karşılanacak. Erdoğan, burada ''Altın Defter'i' imzalayacak ve Steinmeier ile görüşmede bulunacak.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı'ndaki törenin ardından Almanya Başbakanı Angela Merkel tarafından Başbakanlık'ta karşılanacak.

Merkel ve Erdoğan, bir süre baş başa görüştükten sonra heyetler arası çalışma yemeğine geçilecek.

Erdoğan ve Merkel, daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Merkel ile görüşmesinin ardından Erdoğan, Neue Wache Anıtı'na savaş döneminde hayatını kaybedenler için çelenk bırakacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam Bellevue Sarayı'nda onuruna verilen akşam yemeğine katılacak.

Erdoğan, ziyaretinin ikinci gününde Başbakanlık'ta Merkel ile ucu açık bir kahvaltıda tekrar bir araya gelecek.

Erdoğan, bu görüşmenin ardından havayoluyla Köln'e geçerek Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Köln Merkez Camisi'nin açılışını yapacak.

KÖLN TARİHİ GÜNLERİNDEN BİRİSİNİ YAŞAYACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Eylül'de açılışını yapacağı DİTİB Köln Merkez Camisi nedeniyle Köln'de tarihi günlerden biri yaşanacak.

Açılışı yapılacak cami, Köln kentinin sembolü olan Dom Katedrali'nin yanında kentin yeni sembollerinden biri olacak.

 

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