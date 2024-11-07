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        Haberler Dünya Almanya Cumhurbaşkanından 'erken seçim' açıklaması: Önünü açabilirim | Dış Haberler

        Almanya Cumhurbaşkanından 'erken seçim' açıklaması: Önünü açabilirim

        Almanya Şansölyesi Olaf Scholz'un, koalisyon ortağı Hür Demokrat Parti'nin (FDP) liderliğini yapan Christian Linder'i Maliye Bakanlığı görevinden almasının ardından ülkede hükümet krizi yaşanıyor. Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, erken seçimin önünü açmak için parlamentoyu feshetmeye hazır olduğunu duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2024 - 14:54 Güncelleme: 07.11.2024 - 14:54
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        Almanya Cumhurbaşkanından 'erken seçim' açıklaması
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        Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Şansölye Olaf Scholz'un üçlü koalisyonunun çökmesinin ardından parlamentoyu feshetmeye ve yeni seçimlerin önünü açmaya hazır olduğunu belirterek tüm partileri sorumlu davranmaları konusunda uyardı.

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        Scholz, Maliye Bakanı Christian Lindner'in ve partisinin hükümetten ve koalisyondan ayrılmasının ardından ocak ayında parlamentodan güven oyu isteyeceğini söyledi.

        Steinmeier güven oylamasının kaybedilmesi durumunda erken seçim çağrısı yapma yetkisine sahip. Alman cumhurbaşkanı, "Şimdi taktik ve hile zamanı değil, akıl ve sorumluluk zamanıdır" açıklamasını yaptı.

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