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Almanya'da 2 Türk daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Almanya'da 2 Türk'ün daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

koronavirüs
AA

Yerel makamlardan alınan bilgiye göre, Münster yakınlarında ikamet eden 86 yaşındaki N.C. adlı erkek ile Stuttgart kenti yakınlarında ikamet eden 73 yaşındaki Y.P. adlı kadın, yeni tip koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

N.C'nin 22 Mart'ta vefat ettiği ancak enfeksiyon riski nedeniyle cenazesinin bugün Almanya'da defnedildiği öğrenildi. Y.P'nin "kronik böbrek yetmezliği" rahatsızlığı olduğu belirtildi.

Bu vefatların ardından Almanya'da Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 5'e ulaştı.

 

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