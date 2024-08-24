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        Haberler Dünya Almanya'da 3 kişinin öldüğü bıçaklı saldırı: Soruşturma devam ediyor | Dış Haberler

        Almanya'da 3 kişinin öldüğü bıçaklı saldırı: Soruşturma devam ediyor

        Almanya'nın Solingen kentindeki Çeşitlilik Festivali'nde dün akşam bıçaklı saldırı gerçekleştirildi. 3 kişinin öldüğü, 4'ü ağır 8 kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili soruşturmanın sürdüğü açıklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 20:10 Güncelleme: 24.08.2024 - 20:10
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        Bıçaklı saldırı soruşturması sürüyor
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        Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Solingen kentinde şehrin 650. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "Çeşitlilik Festivali"nde dün akşam gerçekleştirilen bıçaklı saldırıya ilişkin soruşturmanın her yönüyle devam ettiği bildirildi.

        Soruşturmayı yürüten Başsavcı Markus Caspers, Düsseldorf Emniyet Müdürlüğünden Thorsten Fleiss ve Wuppertal Emniyet Müdürü Markus Röhrl, Wuppertal kentinde düzenledikleri basın toplantısında çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

        Fleiss, saldırıda 67 ve 56 yaşlarında 2 erkek ile 56 yaşında bir kadının öldüğünü, 4'ü ağır 8 kişinin yaralandığını söyledi.

        15 YAŞINDAKİ BİR KİŞİ YAKALANDI

        Bu sabah 15 yaşında bir kişinin gözaltına alındığı bilgisini veren Fleiss, bu kişinin saldırıyla bağlantısının araştırıldığını ifade etti.

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        Fleiss, saldırıyı bir kişinin gerçekleştirdiğini varsaydıklarını, ancak olayın tüm yönlerinin soruşturulduğunu dile getirdi.

        Eldeki veriler doğrultusunda eyalette aramaların yapıldığını belirten Fleiss, toplanan deliller arasında bıçakların da bulunduğu bilgisini verdi.

        SALDIRGAN İNSANLARIN BOYNUNU HEDEF ALDI

        Fleiss, görüntülerin değerlendirilmesine dayanarak saldırganın doğrudan insanların boyunlarını hedef aldığını varsaydıklarını ifade etti.

        Fleiss, halktan provokasyonlara karşı uyanık olmalarını, olaya ilişkin varsa ellerindeki bilgi ve görüntüleri Kuzey Ren Vestfalya Emniyet Müdürlüğünün oluşturduğu internet sayfasına yüklemelerini istedi.

        Soruşturmayı yürüten Başsavcı Caspers da şimdiye kadar failin bulunmadığını, bu yüzden kimliği belirsiz kişi hakkında soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

        Gözaltına alınan kişinin "planlanan suçu bildirmemekle" suçlandığını dile getiren Caspers, görgü tanıklarının, kimliği belirsiz birinin saldırıdan kısa süre önce gözaltındaki kişiyle saldırıya ilişkin görüşme yaptığını duyduklarını anlattıklarını söyledi.

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        Caspers, 15 yaşındaki genci zanlı olarak değerlendirmediklerini belirterek, "Şu ana kadar (gencin) sadece bir kişiyle konuştuğunu biliyoruz. Bu kişinin de fail olup olmadığını bilmiyoruz." dedi.

        SCHOLZ'DAN AÇIKLAMA

        Öte yandan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, saldırganın hızlı bir şekilde yakalanmasını ve kanunlar çerçevesinde sert şekilde cezalandırılmasını istedi.

        Saldırıyı "korkunç bir olay" olarak nitelendiren Scholz, ölenlerin yasını tuttuklarını belirtip yaralılara acil şifalar diledi.

        Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de yaptığı yazılı açıklamada, bu korkunç olayın ülkeyi sarstığını belirterek,"Failin hesaba çekilmesi lazım. Biz, nefrete ve şiddete karşı birlikte duruyoruz." ifadesini kullandı.

        Wuppertal Polis Sözcüsü Alexander Kresta, dün akşam yaptığı açıklamada, yerel saatle 21.37'de çok sayıda tanığın telefonla polis merkezini arayarak festivalde bir kişinin insanlara bıçakla saldırdığı ihbarında bulunduğunu söylemişti.

        Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilmiş ama saldırgan kaçmıştı.

        Solingen Belediyesi de yarın sona ermesi beklenen "Çeşitlilik Festivali" kapsamında bugün ve yarın yapılacak etkinliklerin iptal edildiği açıkladı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #almanya
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