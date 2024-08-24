Almanya'da 3 kişinin öldüğü bıçaklı saldırı: Soruşturma devam ediyor

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Solingen kentinde şehrin 650. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "Çeşitlilik Festivali"nde dün akşam gerçekleştirilen bıçaklı saldırıya ilişkin soruşturmanın her yönüyle devam ettiği bildirildi.

Soruşturmayı yürüten Başsavcı Markus Caspers, Düsseldorf Emniyet Müdürlüğünden Thorsten Fleiss ve Wuppertal Emniyet Müdürü Markus Röhrl, Wuppertal kentinde düzenledikleri basın toplantısında çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Fleiss, saldırıda 67 ve 56 yaşlarında 2 erkek ile 56 yaşında bir kadının öldüğünü, 4'ü ağır 8 kişinin yaralandığını söyledi.

Fleiss, saldırıyı bir kişinin gerçekleştirdiğini varsaydıklarını, ancak olayın tüm yönlerinin soruşturulduğunu dile getirdi.

Bu sabah 15 yaşında bir kişinin gözaltına alındığı bilgisini veren Fleiss, bu kişinin saldırıyla bağlantısının araştırıldığını ifade etti.

Soruşturmayı yürüten Başsavcı Caspers da şimdiye kadar failin bulunmadığını, bu yüzden kimliği belirsiz kişi hakkında soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

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Caspers, 15 yaşındaki genci zanlı olarak değerlendirmediklerini belirterek, "Şu ana kadar (gencin) sadece bir kişiyle konuştuğunu biliyoruz. Bu kişinin de fail olup olmadığını bilmiyoruz." dedi.

SCHOLZ'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, saldırganın hızlı bir şekilde yakalanmasını ve kanunlar çerçevesinde sert şekilde cezalandırılmasını istedi.

Saldırıyı "korkunç bir olay" olarak nitelendiren Scholz, ölenlerin yasını tuttuklarını belirtip yaralılara acil şifalar diledi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de yaptığı yazılı açıklamada, bu korkunç olayın ülkeyi sarstığını belirterek,"Failin hesaba çekilmesi lazım. Biz, nefrete ve şiddete karşı birlikte duruyoruz." ifadesini kullandı.