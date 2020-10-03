AA

Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı 960 cami derneğinde, iki Almanya'nın birleştiği tarih olan 3 Ekim'de yapılan etkinliklerin bu yılki teması, "Zor Zamanlarda İman" oldu.

Köln kentindeki DİTİB Genel Merkezi bünyesindeki Köln Merkez Camisi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri çerçevesinde maske ve mesafe kuralına uyularak, camiye sınırlı sayıda ziyaretçi alındı.

DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen, Köln Büyükşehir Belediye Başkanı Henriette Reker, Federal Milletvekili (CDU) Gisela Manderla ile DİTİB yöneticilerinin katıldığı açılış töreninde, ziyaretçilere İslam dini ve camilerdeki faaliyetler hakkında bilgi verildi.

Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende bir konuşma yapan MoscheeForum Direktörü Murat Şahinarslan, pandemi döneminde insanların iman konusunda nelerle karşılaştığını ve hangi süreçlerden geçtiğini, İslam inancının bu süreçte insanlığa kattığı ahlaki değerler ve toplumda birlikte yaşama kültürüne etkilerini dile getirdi.

Kovid-19 salgınının inanç dünyasında değişikliğe yol açtığına işaret eden Şahinarslan, "Hıristiyan bayramı olan Paskalya’nın ailelerin nasıl bir araya gelip kutlayamadığı gibi, Müslümanlar da ramazanda iftar ve bayramda aileleriyle kutlayamadı. Pazar ayinleri kiliselerde düzenlenemediği gibi, camilerde de de vakit, cuma ve teravih namazları cemaatle eda edilemedi." ifadelerini kullandı.

Şahinarslan, toplumdaki birliği sağlamak üzere camilerde yüzlerce gönüllünün maske dikerek, ihtiyaç sahiplerine ve sağlık kurumlarına bağışlarda bulunduğunu aktararak, bu süreçte yapılan yardımlar hakkında bilgi verdi.

Köln Belediye Başkanı Reker de Kovid-19'un sadece aile hayatını değil, tüm yaşamı, dolayısıyla alışık olunan ibadetleri de değiştirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bildiğiniz üzere tüm dinler, genel manada bu dönemlerde herkese umut vesilesi oluyor. 180 farklı kültürden 140 farklı inanca ait insanın Köln'de birlik ve beraberlik içinde yaşadığını biliyoruz. Pandemi nedeniyle tüm önlemleri en iyi şekilde almış olmanızdan dolayı memnuniyet duydum."

"Açık Camiler Günü" çerçevesinde gün boyu Köln Camisi'nde cami rehberlikleri, ziyaretçilere camiyi tanıttı.

Ziyaretçilere, Almanca yazılmış ayet ve hadislerden oluşan pusulalar dağıtıldı.