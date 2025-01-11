Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Almanya'da AfD'nin düzenlediği kongreye karşı geniş katılımlı protesto | Dış Haberler

        Almanya'da AfD'nin düzenlediği kongreye karşı geniş katılımlı protesto

        Almanya'nın başkenti Berlin'in güneyinde yer alan Riesa kentinde Almanya için Alternatif (AfD) partisinin düzenlediği kongreyi protesto etmek amacıyla geniş katılımlı yürüyüş gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 11:40 Güncelleme: 11.01.2025 - 11:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aşırı sağcı AfD'nin kongresine karşı protesto
        ABONE OL

        Aşırı sol grupların öncülüğünde, ülkenin çeşitli şehirlerinden tren ve otobüslerle Riesa'ya gelen binlerce gösterici, AfD’nin kongresini engellemek için toplandı.

        Yaklaşık 200 otobüsle şehre gelen göstericiler, AfD kongresine erişimi sağlayan yolları kapatmaya çalıştı, polis göstericilere engel olmak için zaman zaman müdahalede bulundu.

        AfD'nin politikalarını eleştiren göstericiler, pankartlar taşıyarak kongrenin yapılacağı alana doğru yürüyüşe geçti.

        Sabahın erken saatlerinde başlayan ve gün boyu sürmesi beklenen gösteride atlı polisler, köpekler ve su püskürtme araçlarıyla geniş güvenlik önlemleri alındı.

        23 Şubat'taki erken genel seçimler öncesi düzenlenen kongrede Alice Weidel'in AfD'nin başbakan adayı olarak belirlenmesi bekleniyor.

        Kongrede ayrıca Almanya'nın Avrupa Birliği'nden çıkması ve kürtaj gibi konuların yer aldığı parti programı tartışılacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2025'te özel sektör zam oranı kaç olacak?
        2025'te özel sektör zam oranı kaç olacak?
        Zem zem suyuna aroma da koymuş!
        Zem zem suyuna aroma da koymuş!
        Ortalığı karıştıran Arda Güler iddiası
        Ortalığı karıştıran Arda Güler iddiası
        Edip Akbayram nöbeti
        Edip Akbayram nöbeti
        Bakanlıktan iki belediyeye müsilaj cezası
        Bakanlıktan iki belediyeye müsilaj cezası
        Kanalizasyondan gelen çocuk sesi alarma geçirdi!
        Kanalizasyondan gelen çocuk sesi alarma geçirdi!
        9 yıl sonra yakalandı! Objektife gülümsedi!
        9 yıl sonra yakalandı! Objektife gülümsedi!
        "HMPV virüsü çocukları ve yaşlıları tehdit ediyor"
        "HMPV virüsü çocukları ve yaşlıları tehdit ediyor"
        Emekli ikramiyesi farkını kimler alır?
        Emekli ikramiyesi farkını kimler alır?
        30 bin hapla yakalanmıştı! İşte zehir taşıyan avukata istenen ceza!
        30 bin hapla yakalanmıştı! İşte zehir taşıyan avukata istenen ceza!
        Ferdi Tayfur'un mevlidinde barış çağrısı
        Ferdi Tayfur'un mevlidinde barış çağrısı
        AKOM'dan İstanbul uyarısı! 5 bölgede sağanak! Marmara'ya dikkat!
        AKOM'dan İstanbul uyarısı! 5 bölgede sağanak! Marmara'ya dikkat!
        Yaşlı çiftin yürek yakan sonu!
        Yaşlı çiftin yürek yakan sonu!
        Ünlülere üzülen yok, tepki var
        Ünlülere üzülen yok, tepki var
        En iyi 5 Şener Şen filmi
        En iyi 5 Şener Şen filmi
        Los Angeles yangınında bir kişi elinde 'alev makinesi' ile yakalandı
        Los Angeles yangınında bir kişi elinde 'alev makinesi' ile yakalandı
        Los Angeles yangınından geriye kalanlar
        Los Angeles yangınından geriye kalanlar
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Yıkılmadım ama ayakta da sayılmam" diyenlerden misiniz?
        "Yıkılmadım ama ayakta da sayılmam" diyenlerden misiniz?
        Sağlığa 7 etkisi şaşırtıyor!
        Sağlığa 7 etkisi şaşırtıyor!