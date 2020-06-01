Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

Almanya'da apartman yangınında bir Türk hayatını kaybetti

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde, Werdohl beldesindeki apartmanda çıkan yangında, bir Türk'ün yanarak yaşamını yitirdiği bildirildi.

yangın
AA

8 kişinin yaşadığı binada gece çıkan yangında, 54 yaşındaki Metin Geyhan'ın tek başına kaldığı çatı katı, tamamen yandı. Geyhan'ın cansız bedeni, bugün öğle saatlerinde itfaiye ve polis tarafından bulunarak binadan çıkarıldı.

Türkiye'nin Essen Başkonsolosu Şener Cebeci, bölgeyi ziyaret ederek yetkililerden ve vatandaşlardan olayla ilgili bilgi aldı.

Cebeci, ziyaret sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yanan evi ve ev sahibi olan vatandaşımızı, taşındığı akrabalarının yanında ziyaret ettim. Polisin açıklamasına göre yangının sebebi henüz bilinmiyor. Kesin olan şey, binada tek başına yaşayan bir vatandaşımızın maalesef yanarak vefat ettiği. Apartmanda yaşayan diğer Türk, Bulgar ve Alman aileler ise yangından kurtulmayı başarmışlar." dedi.

Yaşamını yitiren Türk vatandaşının yakınlarına başsağlığı dileyen Cebeci, olayın tüm yönleriyle soruşturulduğunu ve konunun takipçisi olacaklarını dile getirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Brezilya'da Bolsonaro yanlısı ve karşıtı gösteriler! - Haberler
DÜNYABrezilya'da hükümet yanlısı ve karşıtı gösteriler!
El Salvador’u fırtına vurdu: 7 ölü - Haberler
DÜNYAEl Salvador'u fırtına vurdu!
Burkina Faso'da terör saldırısında 10 kişi öldü - Haberler
DÜNYABurkina Faso'da terör saldırısı
ABD'deki protestolarda atlı polis göstericiyi ezdi!
DÜNYAABD'deki protestolarda atlı polis göstericiyi ezdi!
ABD Başkanı Trump: ANTIFA'yı terör örgütü olarak ilan edeceğiz! - Haberler
DÜNYATrump: ABD, ANTIFA'yı terör örgütü olarak ilan ...
İsrail polisi, Kudüs Valisi Gays'ı gözaltına aldı - Haberler
DÜNYAİsrail polisi, Kudüs Valisi Gays'ı gözaltına aldı
Hafter milislerinin Libya'nın başkenti Trablus’a roketli saldırısında 5 sivil öldü - Haberler
DÜNYAHafter milislerinden Trablus'taki sivillere saldırı!
Avustralya mahkemesinden kritik İngiltere Kraliçesi Elizabeth kararı! - Haberler
DÜNYAAvustralya mahkemesinden kritik Kraliçe Elizabeth ...
ABD’deki protestolar, İngiltere’ye de sıçradı! - Haberler
DÜNYAABD’deki protestolar, İngiltere’ye sıçradı!
Son dakika haberleri! ABD, İtalya, İspanya İngiltere ve Rusya'nın koronavirüs tablosu açıklandı
DÜNYAABD'de can kaybı 106 bine dayandı!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X