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Almanya'da aşırı sağcı milletvekili saldırı sonucu ağır yaralandı

Almanya'da aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'nin (AfD) milletvekili Frank Magnitz, maskeli zanlıların saldırısı sonucu ağır yaralandı. AfD yetkilileri, üç maskeli zanlının Magnitz'e tahta sopalarla bilincini kaybedene dek vurduğunu ve başına tekme attığını söyledi.

Giriş: 09.01.2019 - 12:27 | Güncelleme:  

Almanya'da aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'nin (AfD) milletvekili Frank Magnitz, maskeli zanlıların saldırısı sonucu ağır yaralandı.

AfD yetkilileri, üç maskeli zanlının Magnitz'e tahta sopalarla bilincini kaybedene dek vurduğunu ve başına tekme attığını söyledi.

Açıklamada, Magnitz'in yardımına koşan bir inşaat işçisinden övgüyle bahsedildi.

Magnitz'in Bremen'deki bir sanat galerisinde verilen yeni yıl resepsiyonundan çıkışında saldırıya uğradığı bildirildi.

AfD, geçen yıl ilk kez 94 sandalyeyle federal parlamento Bundestag'a girmişti. Partinin ayrıca tüm eyalet meclislerinde temsilcileri bulunuyor.

Parti Sözcüsü Jörg Meuthen, Twitter'da Magnitz'i hastanedeki yatağında bilinçsiz bir şekilde yatarken gösteren bir fotoğraf paylaştı ve "yarı ölmüş" bir halde bırakıldığını söyledi.

Magnitz'in alnında derin bir yara ve sağ gözünde büyük bir şişme ve morluk bulunduğu vurgulandı.

Geçen hafta da ülkenin doğusundaki Döbeln kasabasında bulunan AfD bürosunda bir patlama yaşanmış, olayda ölen ya da yaralanan olmamıştı.

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