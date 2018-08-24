Almanya'da aşırı sağcıların yürüyüşünü görüntüleyen gazetecileri engelleyen protestocu, polis çıktı
Dresden kentinde aşırı sağcıların gösterisi sırasında kendisini çeken televizyon ekibini engelleyen protestocunun, olay sırasında izinli olan bir polis memuru olduğu ortaya çıktı. Alman polisinin gazetecilere müdahalesi, "medya özgürlüğü" tartışmalarını alevlendirdi.
24.08.2018 - 11:47 | Güncelleme:
Almanya'nın Dresden kentinde aşırı sağcıların düzenlediği gösteri sırasında bir grup gazetecinin çekim yapmasını engelleyen bir protestocunun, aslında polis teşkilatından olduğu ortaya çıktı.
Protestocu, Alman televizyonu ZDF'nin protestoyu görüntüleyen ekibine kendisini çekmemelerini söylemiş, ardından polisi çağırarak yaklaşık 45 dakika ekibin işini yapmasını engellemişti.
Çarşamba günü Alman yetkililer, protestocunun olay sırasında izinli olan bir polis memuru olduğunu açıkladı.
Polisin bu müdahalesi sonrası ülkede "medya özgürlüğü" tartışmaları alevlendi.
'Yalancı medya' sloganı
Olay geçtiğimiz Perşembe Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Saksonya Eyaletindeki Dresden kentinde gerçekleştirdiği ziyarete yönelik protestolar sırasında yaşandı.
Göstericilerin büyük bölümü aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) ve İslam ve yabancı karşıtı Pegida hareketinden oluşuyordu.
Bazı göstericiler "Merkel gitmeli" ve "Hainler" gibi sloganlar attı. Nazi dönemine dayanan "Yalancı medya" da, bu sloganlar arasındaydı.
Daha sonra Almanya bayrağı renklerinde bir balıkçı şapkası takan bir protestocu, ZDF ekibine doğru yürüdü ve onları "Beni kameraya çekmeyin - kamerayı doğrudan bana doğru tutuyorsunuz ve suç işliyorsunuz" sözleriyle engelledi.
Alman yasalarına göre gazetecilerin protestoları görüntülemesi yasal.
Alman polise "Pegida yöneticisi" suçlaması
Daha sonra emniyet güçlerini olay yerine çağıran adam, gazetecilerin 45 dakika beklemesine neden oldu. Ekip, basın kartlarını polise gösterdi, protestocu da şikayetini kayıt altına aldırdı.
Gerginlik, ZDF muhabiri Arndt Ginz'in olay sırasında çektiği videoyu sosyal medyaya koymasıyla duyuldu.
Ginz, Twitter paylaşımında polisi Pegida'nın "idareci"si gibi davranmakla suçladı.
Polisin müdahalesi ülkede "medya özgürlüğü" tartışmalarına neden oldu.
Saksonya Eyaleti'nin merkez sağa yakın Başbakanı Michael Kretschmer ise, emniyete yönelik bu iddiaları reddetti.
Çarşamba günü geç saatlerde Saksonya İçişleri Bakanlığı bir yazılı açıklamayla söz konusu protestocunun aslında emniyet teşkilatından olduğunu duyurdu.
Açıklamada polisin olay sırasında izinli olduğu, kişisel iradesiyle protestolara katıldığı belirtildi.
Alman basınına konuşan muhalefetteki liberal FDP Partisi'nden Wolfgang Kubicki ise hükümet için çalışan bir kişinin aşırı-sağ protestolarda yer almasının çelişkili olduğunu, adamın işinden olabileceğini söyledi.
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Almanya'da aşırı sağcıların yürüyüşünü görüntüleyen gazetecileri engelleyen protestocu, polis çıktı/almanya-da-asiri-sagcilarin-yuruyusunu-goruntuleyen-gazetecileri-engelleyen-protestocu-polis-cikti-21147342114734
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