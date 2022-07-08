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Almanya'da 'ayrımcılıkla mücadelenin' başına Ferda Ataman getirildi 0:00 / 0:00

AA

Alman hükümetinin Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi Başkanlığı'na Ferda Ataman getirildi.

Federal Meclis'te yapılan oylamada, gazeteci-yazar Ferda Ataman 668 oyun 376'sını alarak Alman hükümetinin Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi Başkanı oldu. Ataman, Aile Bakanlığı'nın önerisi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından aday gösterilmişti.

AA'nın haberine göre; Ferda Ataman 2013'ten 2016'ya kadar göç, uyum, kültürel çeşitlilik ve iltica alanlarında bilimsel araştırmalar ve veriler yayınlayan Uyum İçin Medya Servisi kurumunda görev yapmıştı.