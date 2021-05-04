Almanya'da Bakanlar Kurulu aşılananlar için Kovid-19 tedbirlerini gevşetme kararı aldı

AA

Adalet Bakanı Christine Lambrecht, Berlin'de yaptığı açıklamada, tamamen aşılananlar için Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesine ilişkin hazırlanan yönetmeliğin Bakanlar Kurulunda kabul edildiğini söyledi.

Kovid-19 salgınında sağlığı ve hayatı korumak için temel hakların kısıtlandığına işaret eden Lambrecht, "Kısıtlamalar için sebepler kalktığında temel hakların yeniden tesis edilmesi lazım. Tamamen aşılananların ve hastalığı geçirip iyileşenlerin virüsü bulaştırma riskinin büyük ölçüde azalması durumunda bu alınan önlemelerin de dikkate alınması lazım. Şimdi biz bunu uyguladık." ifadesini kullandı.

Lambrecht ayrıca bunun normalleşmeye doğru atılan önemli bir adım olduğunu kaydetti.

Bakanlar Kurulunda kabul edilen yönetmeliğe göre, tamamen aşılananlar ile Kovid-19’u atlatıp iyileşenler negatif test sonucuna sahip olanlarla eşit duruma getirilecek.

Böylelikle tamamen aşı olanlar ve iyileşenler, temas ve dışarıya çıkma kısıtlamalarından muaf tutulacaklar ancak maske takma ve mesafe kuralına uyma zorunluluğu devam edecek.

Yönetmelik bu hafta içinde Federal Mecliste (Bundestag) ve Federal Eyalet Temsilciler Meclisinde (Bundesrat) görüşüleceği ve hafta sonunda yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Almanya'da devam eden aşı kampanyasında 3 Mayıs itibariyle 23 milyon 852 bin 426 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 6 milyon 771 bin 476 kişiye ikinci dozu yapıldı. Böylelikle ülkede 27 Aralık 2020’den bu yana 30 milyon 623 bin 902 doz aşı uygulandı