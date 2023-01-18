Almanya'da bakımevinde feci yangın: 3 ölü

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AA

Almanya'nın güneyindeki Reutlingen kentindeki bir bakımevinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.

Polisten yapılan açıklamada, ruh sağlığı sorunları bulunanların kaldığı bakımevinde çıkan yangında 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 2'si ağır olan çok sayıda yaralıların bulunduğu belirtildi.

AA'nın haberine göre; pek çok itfaiye ekibinin sevk edildiği bakımevinde yaklaşık 30 kişinin kaldığı ifade edildi. Yangına ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldığı bildirildi.

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.