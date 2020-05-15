Almanya'da bayrak yakmak nefret suçu kapsamına girdi: 3 yıla kadar hapis

2013'te Kıbrıs'taki protestocular Avrupa Birliği bayrağı yakarken

Almanya ülke bayraklarını yakmayı nefret suçu kapsamına aldı.

Bayrak yakanlara üç yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

Parlamentoda dün onaylanan yasaya göre yabancı ülkelerin bayraklarını yakmak, Almanya bayrağı yakmakla eşdeğer bir suç olacak.

Avrupa Birliği bayrağı da aynı kapsamda değerlendirilecek.

Yasa, Berlin'de 2017 yılında bir protestoda İsrail bayrağının yakılmasından rahatsız olan Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) şikayeti üzerine hazırlandı.

SPD'li Adalet Bakanı Christine Lambrecht "Bayrak yakmanın barışçıl protestoyla hiçbir alakası yok. Nefret, öfke ve agresiflik yaratıyor" dedi ve bunun insanların duygularını incittiğini vurguladı.

Yasa bayrak yakma dışında, yırtma gibi zarar verici diğer eylemleri de kapsıyor.

Aşırı sağcı AfD ise yeni yasayı, "ifade özgürlüğüne ve sanatsal dışavuruma müdahale ettiği için" eleştirdi.

Almanya'da Nazi bayraklarının da kamuya açık yerlerde gösterilmesi yasak.

Birleşik Krallık'ta Birleşik Krallık Bayrağı yakmanın bir cezası bulunmuyor.

Türkiye'de ise Türkiye bayrağı yakmak üç yıla kadar cezalandırılabiliyor.

Fransa'da da altı aya kadar hapis cezası veya 7 bin 500 euroya kadar para cezası var.

İspanya, İtalya ve Yunanistan'da kendi ulusal bayraklarının yakılması yasak.