Geçen yıl Alman belediyeler 2011'den sonra ilk kez bütçe açığı verdi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), belediyelerin bütçelerine ilişkin 2023 öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, Almanya'da belediyeler ve belediye birlikleri geçen yıl 6,8 milyar avro bütçe açığı verdi. Böylece, belediyelerde 2011'den bu yana ilk kez bütçe açığı görüldü.

Açıklamada, "2011'den 2022'ye kadar, federal ve eyalet hükümetlerinin kendi vergi gelirleri ve Kovid-19 salgını sırasında yerel yönetimleri desteklemek için geçici olarak artırılan tahsisatlar yoluyla belediyelerin her zaman bütçe fazlası vardı. 2022’de belediyeler yine de 2,6 milyar avro bütçe fazlası vermişti." ifadesi kullanıldı.