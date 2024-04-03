Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Almanya'da belediyeler geçen yıl 2011'den sonra ilk kez bütçe açığı verdi

        Almanya'da belediyeler 2011'den sonra ilk kez bütçe açığı verdi

        Almanya'da belediyeler, 13 yıl sonra ilk kez bütçe açığı verdi. Belediyelerin gelirleri yüzde 9 artmasına rağmen özellikle sosyal harcamalardaki büyük artış sebebiyle 6,8 milyar avro açık verildi.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 03.04.2024 - 14:13 Güncelleme: 03.04.2024 - 14:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Almanya'da belediyeler 13 yıl sonra bütçe açığı verdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Geçen yıl Alman belediyeler 2011'den sonra ilk kez bütçe açığı verdi.

        Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), belediyelerin bütçelerine ilişkin 2023 öncü verilerini açıkladı.

        Buna göre, Almanya'da belediyeler ve belediye birlikleri geçen yıl 6,8 milyar avro bütçe açığı verdi. Böylece, belediyelerde 2011'den bu yana ilk kez bütçe açığı görüldü.

        Açıklamada, "2011'den 2022'ye kadar, federal ve eyalet hükümetlerinin kendi vergi gelirleri ve Kovid-19 salgını sırasında yerel yönetimleri desteklemek için geçici olarak artırılan tahsisatlar yoluyla belediyelerin her zaman bütçe fazlası vardı. 2022’de belediyeler yine de 2,6 milyar avro bütçe fazlası vermişti." ifadesi kullanıldı.

        Belediyelerin harcamaları geçen yıl yüzde 12 artışla 364,9 milyar avroya yükselirken, sosyal harcamaların yıllık yüzde 11,7 artışla 76 milyar avroya ulaşması dikkati çekti.

        1 Ocak 2023 itibarıyla vatandaşlık parası ve sosyal yardımlar artırılırken, Ukrayna'dan mültecilerin vatandaşlık parası almaya hak kazanması da sosyal harcamaların artışına katkıda bulundu. Buna karşılık, diğer sığınmacılara yapılan harcamalar yüzde 7,9 azalarak 3,7 milyar avroya düştü.

        Ülkede belediyelerin gelirleri yüzde 9 artarak 358,1 milyar avroya ulaşırken, bütçe açığı 6,8 milyar avro oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "İşçileri iftara davet etmişler"
        "İşçileri iftara davet etmişler"
        Prof. Dr. Görür'den Malatya depremi sonrası uyarı: Dikkatli olunmalıdır!
        Prof. Dr. Görür'den Malatya depremi sonrası uyarı: Dikkatli olunmalıdır!
        Fenerbahçe'nin konuğu Adana Demirspor
        Fenerbahçe'nin konuğu Adana Demirspor
        Komşusunu kalbinden bıçaklamıştı! İşte cinayetin nedeni!
        Komşusunu kalbinden bıçaklamıştı! İşte cinayetin nedeni!
        Sivilcenin formülü mutfaktaymış!
        Sivilcenin formülü mutfaktaymış!
        Mart enflasyonu açıklandı
        Mart enflasyonu açıklandı
        Maden ocağında tesadüfen bulundu: 2 milyon yaşında
        Maden ocağında tesadüfen bulundu: 2 milyon yaşında
        Boğazını kesip öldürdüler! Sürücü koltuğunda vahşet!
        Boğazını kesip öldürdüler! Sürücü koltuğunda vahşet!
        25 yılın en büyük depremi: Tayvan'da peş peşe depremler!
        25 yılın en büyük depremi: Tayvan'da peş peşe depremler!
        Galatasaray - Hatayspor maçının hakem yorumları
        Galatasaray - Hatayspor maçının hakem yorumları
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Yeniden Atal!
        Yeniden Atal!
        Zeytin çekirdeği yutulur mu? Faydalı mı zararlı mı?
        Zeytin çekirdeği yutulur mu? Faydalı mı zararlı mı?
        Hangi il ve ilçelerde sonuçlara itiraz edildi?
        Hangi il ve ilçelerde sonuçlara itiraz edildi?
        Milyarderler belli oldu
        Milyarderler belli oldu
        Türker İnanoğlu hayatını kaybetti
        Türker İnanoğlu hayatını kaybetti
        DEM Parti'den YSK'nın Van kararına itiraz
        DEM Parti'den YSK'nın Van kararına itiraz
        Cüneyt Arkın hayatını kurtarmıştı
        Cüneyt Arkın hayatını kurtarmıştı
        "Bir de bayıl istersen Feriha!" Rolü gerçek oldu
        "Bir de bayıl istersen Feriha!" Rolü gerçek oldu
        "Yapay pankreas atılımında İngiltere örnek alınmalı"
        "Yapay pankreas atılımında İngiltere örnek alınmalı"