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Almanya'da Türkler çifte bayramla coştu

Almanya’nın Heilbronn şehrinde 50 yıldır geleneksel olarak gerçekleştirilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şenlikleri ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı kutlamaları, yaklaşık 6 bin kişinin katılımıyla coşkuyla kutlandı.

Almanya'da binlerce kişiyle çifte bayram
Almanya'da Türkler çifte bayramla coştu
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Heilbronn’da 50 yıldır Franken Stadion’nda Türk vatandaşlarının katılımıyla kutlanan ve son iki yıldır pandemi dolayısıyla ertelenen 23 Nisan kutlamaları, bu yıl 19 mayıs etkinlikleri ile birleştirilerek çifte bayram olarak gerçekleştirildi.

6 BİN KİŞİ KATILDI

Heilbronn Okul Aile Birlikleri ve Baden Württemberg Türk Veli Dernekleri Federasyonu, Eğitim Ataşesi'nin desteğiyle gerçekleştirilen programı organize etti. Kutlamalara, Türkiye’nin Stuttgart Başkonsolosu M. Erkan Öner, Stuttgart Başkonsolosluğu Eğitim Ataşesi Dr. Ümit Kaptı, STK başkanları, öğrenciler, öğrenci velileri ve öğretmenler başta olmak üzere 6 bin kişi katıldı.

Stuttgart Başkonsolosu M. Erkan &Ouml;ner
Stuttgart Başkonsolosu M. Erkan Öner

Heilbronn Okul Aile Birlikleri Dernek Başkanı Aydın Ayaz, katılımcılara teşekkür ederek, "Çocukları sağlıklı ve bilgili yetiştirmeyen uluslar, temeli çürük binalar gibi çabuk yıkılır. Bizler de sağlıklı bilgi verme uğraşı içerindeyiz" dedi. Ayaz ayrıca Türkçe derslerine katılımın beklentilerin çok altında olduğuna dikkat çekti.

GÖSTERİLER İLGİ ÇEKTİ

Her yıl olduğu gibi Franken Stadion'da yapılan kutlama töreni, bir dakikalık saygı duruşu ile başladı. İstiklal Marşı’nın hep birlikte okunmasının ardından çocukların gösterisiyle devam etti.

Kutlamalar için kırmızı beyaza bürünen stadta, gençlerin ve çocukların yapmış olduğu geçiş gösterisinde duygusal anlar yaşandı.

GENÇLER MUHABBET'LE COŞTU

Almanca Arabesk parçalarıyla tanınan Muhabbet, şarkılarıyla gençleri coşturdu. Ayrıca program için Türkiye’den gelen Rafadan Tayfa TRT çocuk programı ekibiyle büyük beğeni topladı. Kutlamalar, öğrencilerin folklor gösterileri, skeçler, müzik dinletileri, şiirler, aktiviteler ile devam etti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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