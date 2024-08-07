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        Haberler Dünya Almanya'da bir otelin kısmen çökmesi sonucu bir kişi öldü | Dış Haberler

        Almanya'da bir otelin kısmen çökmesi sonucu bir kişi öldü

        Almanya'da Mosel Nehri'ne yakın bir otelde meydana gelen kısmi çökme sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi mahsur kaldı. Binanın çökme nedeni henüz bilinmiyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 12:25 Güncelleme: 07.08.2024 - 12:25
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        Almanya'da otel çöktü
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        Almanya'nın batısındaki Mosel Nehri kıyısındaki Krov bölgesinde yer alan bir otelde yaşanan kısmen çökme sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

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        Polisin yaptığı açıklamaya göre, bölgedeki 14 kişinin bulunduğu otelin bir kısmı çöktü.

        Olayda bir kişi yaşamını yitirirken, 5 kişi enkazdan hasar almadan çıkmayı başardı.

        Yapılan arama çalışmalarında enkazda kalan 8 kişiden 4'ü de kurtarıldı.

        Olayın ardından binanın çevresindeki 31 kişi bölgeden tahliye edildi.

        Binanın çökme nedeni ise henüz bilinmiyor.

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