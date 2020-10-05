Almanya'da çevreciler ormanların korunması için protesto düzenledi

AA

Göstericiler sabahın erken saatlerinden itibaren Ulaştırma Bakanlığının önünde oturma eylemi yaptı.

"Ana kaynaklarımızın yok edilmesini durdurun" yazılı pankartlar taşıyan çevre aktivistleri, Hessen eyaletine bağlı Frankfurt kentinin kuzeyinde yer alan "Dannenroeder" ormanının otoyol için kesilmesine son verilmesi çağrısında bulundu.

"Ölü ağaçların cenaze töreni" sloganıyla eylemlerini Tarım Bakanlığı önünde sürdüren göstericiler ağaç dallarını taşıyarak, ormanı simgeleyen yeşil giysiler giydi.

Grup üyeleri 7 Ekim'de de Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ve Sosyal Demokrat Partisinin (SPD) genel merkezleri önünde "Deniz Yükseliyor. Biz Öyleyiz" sloganıyla iki protesto yürüyüşü düzenleyecek ve daha sonra Brandenburg Kapısı'na yürüyecek. Grubun ayrıca bu hafta boyunca ülkenin çeşitli yerlerinde gösteri yapması bekleniyor.