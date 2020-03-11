Almanya'da çocukları ellerinden alınan Türk aile hukuk mücadelesini kazandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerDünya
ABONE OL

Almanya'da çocukları ellerinden alınan Türk aile hukuk mücadelesini kazandı

Üç çocuğunu alan Kara ailesi, yarın dördüncü çocuklarını aldıktan sonra Almanya'yı terk edeceklerini söyledi

Almanya'da çocukları ellerinden alınan Türk aile hukuk mücadelesini kazandı
AA

 

Almanya'nın Duisburg kentinde yaşayan ve gençlik dairesi (Jugendamt) tarafından 4 çocuğu ellerinden alınan Kara ailesi, hukuk mücadelesini kazanarak çocuklarına tekrar kavuştu.

Duisburg'daki Yerel Mahkemede görülen davanın ardından mahkeme, yeterli derecede bakılmadıkları iddiasıyla ellerinden alınan 2, 4, 6 ve 8 yaşlarındaki dört çocuğun ailesine geri verilmesine hükmetti.

Anne Behiye ile baba Engin Kara, Duisburg ve Dormagen kentlerinde üç farklı bakıcı aileye verilen üç çocuğunu aldı, dördüncü çocuklarını ise yarın alacak.

Çocuklarına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu ve artık Almanya'da yaşamak istemediğini belirten anne Behiye Kara, "Birkaç gün sonra ülkemize dönmeyi düşünüyoruz. Bu yaşadıklarımızı bir sınav gibi görüyorum. Çok mutluyuz ve bu sonuca inanamıyoruz." dedi.

Kara, çocuklarına bakıcılık yapan üç Türk koruyucu ailenin çocuklarına çok iyi baktığını gördükleri için de ayrıca mutlu olduklarını söyledi.

Baba Engin Kara ise 4 aydır çocuklarını görmediğini, üç çocuğuna kavuştuğu için çok mutlu olduğunu, yarın da oğluna kavuşacağını söyledi.

Kara, kendilerine bu zor süreçte yardımcı olan Duisburg Uyum Meclisi Üyeleri Bekir Sipahi ve Erdoğan Aydın başta olmak üzere herkese teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Putin'in 2036'ya kadar görevde kalmasının yolu açıldı! - Haberler
DÜNYAPutin'in 2036'ya kadar görevde kalmasının yolu ...
Son dakika! Pakistan'da savaş uçağı düştü!
DÜNYAPakistan'da savaş uçağı düştü!
New York'ta koronavirüsle mücadele için asker devreye giriyor!
DÜNYANew York'ta koronavirüsle mücadele için asker devreye ...
Merkel: Koronavirüs nüfusun yüzde 60-70'ine bulaşabilir - Haberler
DÜNYAMerkel: Koronavirüs nüfusun yüzde 60-70'ine ...
ABD Dışişleri Bakanlığından Taliban açıklaması
DÜNYAABD Dışişleri'nden Taliban açıklaması
Biden, Sanders karşısında farkı açıyor
DÜNYABiden, Sanders karşısında farkı açıyor
SON DAKİKA! İngiliz Bakan koronavirüse yakalandı
DÜNYAİngiliz Bakan koronavirüse yakalandı
NYT: Yunanistan sığınmacıları gizli merkezlerde tutuyor
DÜNYANYT: Yunanistan sığınmacıları gizli merkezlerde ...
Son dakika! Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, İtalya'daki Kovid-19 önlemlerini Habertürk'e anlattı
DÜNYABüyükelçi Göktaş: Kuzey İtalya'da durum çok kritik
Avusturya'dan Yunanistan'a sığınmacıları durdurmak için yardım
DÜNYAAvusturya'dan Yunanistan'a zırhlı yardım

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X