Almanya'da çocukları ellerinden alınan Türk aile hukuk mücadelesini kazandı

AA

Almanya'nın Duisburg kentinde yaşayan ve gençlik dairesi (Jugendamt) tarafından 4 çocuğu ellerinden alınan Kara ailesi, hukuk mücadelesini kazanarak çocuklarına tekrar kavuştu.

Duisburg'daki Yerel Mahkemede görülen davanın ardından mahkeme, yeterli derecede bakılmadıkları iddiasıyla ellerinden alınan 2, 4, 6 ve 8 yaşlarındaki dört çocuğun ailesine geri verilmesine hükmetti.

Anne Behiye ile baba Engin Kara, Duisburg ve Dormagen kentlerinde üç farklı bakıcı aileye verilen üç çocuğunu aldı, dördüncü çocuklarını ise yarın alacak.

Çocuklarına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu ve artık Almanya'da yaşamak istemediğini belirten anne Behiye Kara, "Birkaç gün sonra ülkemize dönmeyi düşünüyoruz. Bu yaşadıklarımızı bir sınav gibi görüyorum. Çok mutluyuz ve bu sonuca inanamıyoruz." dedi.

Kara, çocuklarına bakıcılık yapan üç Türk koruyucu ailenin çocuklarına çok iyi baktığını gördükleri için de ayrıca mutlu olduklarını söyledi.

Baba Engin Kara ise 4 aydır çocuklarını görmediğini, üç çocuğuna kavuştuğu için çok mutlu olduğunu, yarın da oğluna kavuşacağını söyledi.

Kara, kendilerine bu zor süreçte yardımcı olan Duisburg Uyum Meclisi Üyeleri Bekir Sipahi ve Erdoğan Aydın başta olmak üzere herkese teşekkür etti.