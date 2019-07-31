Almanya Anayasa Mahkemesi, komedyen Jan Böhmermann'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren şiirinin bazı bölümlerinin okunmasını yasaklayan Hamburg Eyalet Mahkemesinin kararına yapılan temyiz başvurusunu reddetti.

Karlsruhe'de kentinde bulunan Anayasa Mahkemesi, Böhmermann'ın Hamburg Eyalet Mahkemesinin verdiği karara yönelik temyiz talebini reddederek, eyalet mahkemesinin kararını onadı.

Bu kararla, Böhmermann şiirin bazı bölümlerini artık okuyamayacak.

Geçen yıl da Hamburg Yüksek Eyalet Mahkemesi, eyalet mahkemesinin kararını onayarak temyiz başvurusunu reddetmişti.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Böhmermann, 31 Mart 2016'da Almanya'nın ZDF televizyon kanalında yayınlanan "ZDF Neo Royal" programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren bir şiir okumuş, Türkiye, komedyenin Alman Ceza Kanunu'nun 103. maddesi uyarınca yargılanması için Almanya'ya nota vermişti.

Ayrıca Böhmermann hakkında yapılan suç duyurusuyla ilgili soruşturmayı yürüten Mainz Savcılığı takipsizlik kararı vermiş, Erdoğan'ın avukatının takipsizlik kararına itirazı da kabul edilmemişti.

Daha sonra Erdoğan'ın yaptığı başvuru üzerine komedyen Böhmermann'nın okuduğu şiirin bazı bölümleri hakkında ihtiyati tedbir kararı veren Hamburg Eyalet Mahkemesi, 10 Şubat 2017'de şiirin bazı bölümlerinin tekrarlanmasını yasaklamıştı.