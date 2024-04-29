Almanya'da darbe planlamakla suçlanan 'İmparatorluk Vatandaşları' yargı karşısında

Kendilerini "Alman İmparatorluğu Vatandaşı" (Reichsbürger)" olarak tanımlayan, Prens Heinrich Reuss'un elebaşılığında darbe planlamakla suçlanan 26 sanık, Stuttgart'ın yanı sıra Münih ve Frankfurt'taki yüksek bölge mahkemelerinde de hakim karşısına çıkacak.

Meclis oturumu esnasında başbakan ve tüm bakanları alıkoyarak televizyonda halka teşhir etmek gibi sansasyonel eylem planları yaptıkları öne sürülen sanıklar, "terör örgütüne üye olmak" ve "şiddet kullanarak hükümete yönelik darbe planlamaktan" yargılanıyorlar.

Prens Reuss ve eski Alman Silahlı Kuvvetleri (Bundeswehr) subayı Rüdiger von P'nin elebaşı olduğu belirtilen örgütün üyesi bazı sanıklara "terör örgütü kurmak, vatana ihanet girişiminde bulunmak, yasa dışı silah bulundurmak veya devleti tehlikeye atacak ciddi bir şiddet eylemine hazırlanmak", bir sanığa ise "cinayete teşebbüs ve ağır yaralama" suçlaması yöneltiliyor.

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İlk dava Stuttgart'ta başladı

Stuttgart Yüksek Bölge Mahkemesinde yapılan ilk duruşmayla çoğunluğu örgütün askeri kanadına mensup olmakla suçlanan 9 sanık hakkındaki davanın görülmesine başlandı.

Adliye önündeki yoğun kalabalık nedeniyle duruşmalar, planlanandan en az bir saat geç başladı.

9 sanık, "terör örgütüne üye olmak" ve "vatana ihanet girişimine hazırlanmak" suçlamasıyla yargılanıyor. Sanıklardan biri de cinayete teşebbüsle suçlanıyor.

Mahkeme, gelecek yılın ocak ayına kadar çok sayıda ek duruşma günü belirledi.