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Almanya'da enerji tasarrufu tedbirleri artırılıyor

Rusya-Ukrayna savaşının neden olduğu enerji krizinde zor günler yaşayan Almanya'da birçok alanda enerji tasarrufu yapmak için önlemler sıklaştırılırken, kamu binaları ve kiliselerde de oda sıcaklığı 19 derece ile sınırlandırılıyor.

Almanya'da enerji tedbirleri artırılıyor
İHA

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaşın neden olduğu enerji krizi kış mevsiminin gelmesiyle büyüyor. Doğal gaz ihtiyacının büyük çoğunluğunu Rusya'dan karşılayan Almanya, Rusya'ya uyguladığı ambargolar sebebiyle zor günler yaşıyor. Kış mevsiminin gelmesiyle mümkün olan her alanda enerji tasarrufu önlemleri uygulamaya başlayan Almanya'da kamu binaları, üniversiteler, kiliseler hatta federal meclis bile alınan kararlar gereği en fazla 19 dereceye kadar ısıtılabiliyor. Bazı kurumlarda bu sıcaklık daha da az olabiliyor.

MECLİS'TE SICAK SU AKMIYOR

Federal Enerji Tasarrufu Yönetmeliğine göre Almanya'da kamusal alanlarda oda sıcaklığı 19 derece ile sınırlandırılıyor. Şimdiye kadar bu alanlar için tavsiye edilen minimum sıcaklık 20 dereceydi. Alman Federal Meclisi de (Bundestag) enerji tasarrufunun uygulandığı noktalar arasında yer aldı. Federal Meclis üyelerinin ofislerinde artık sıcak su da yok. Meclis odalarındaki bin 800 elektrikli su ısıtıcısı kapatıldı. Sadece tuvaletlerde ve ortak çay/kahve alanlarında sıcak suya erişim mümkün.

KİLİSELER CEMAATE BATTANİYE DAĞITIYOR

Kiliselerde özellikle çok soğuk geçen Aralık ayının ilk haftalarında, ayine gelen cemaate battaniye dağıtılıyor. Kimi kiliselerde sıraların altına, yalnızca ayinden kısa bir süre önce açılan elektrikli ısıtıcılar yerleştirildi. Bazı kiliselerde ayinler esnasında sıcaklığın 15-16 derecelere kadar gerilediği, bazılarında ise 5 dereceye kadar düştüğü açıklandı. Yine pek çok yerde üniversite öğrencileri atkı ve kabanlarıyla derslere girmek zorunda kalıyor. Bazı öğrenciler derslere beraberlerinde sıcak su torbaları da getiriyor. Laboratuvarlarda ise kullanılmayan cihazlar kapatılıyor.

DEMİRYOLLARI DA TASARRUFTA

Alman Devlet Demiryolları şirketi Deutsche Bahn (DB) da tasarruf tedbirlerine katıldı. Makinistler eğitim kurslarında yüzde 10'a varan enerji tasarrufu yapmayı öğrendi. Sistemin sürüş önerileri ve makinistlerin çevreye duyarlı sürüş tarzı ile enerji tüketimi ortalama yüzde 10'a varan oranda azaltıldı. Örnek olarak, Münih Hamburg arası yolculukta, makinistlerin hızlı tren ile uzun mesafe taşımacılığında bin 300 kilovatsaat elektrik tasarrufu yapabildikleri açıklandı. Bu sayı Almanya'da ortalama bir hanenin bir yılda tükettiği kadar enerjiye tekabül ediyor. Başkent Berlin'de faaliyet gösteren banliyö trenleri de akşam seferlerini ve vagon sayısını azalttı.

NOEL PAZARI IŞIKLANDIRMALARI AZALTILDI

Enerji krizi, Aralık ayı sonuna kadar ülke genelinde kurulan binlerce Noel pazarlarını da etkiledi. Noel pazarları, bu yıl enerji tasarrufu yapmak zorunda kaldı. Noel pazarlarındaki birçok organizatör ve satıcı, daha az ışıklandırma yaptı. Pazar yerlerinde kullanılan lambaların çoğu tasarruflu LED ampullerle değiştirildi. Yine Noel pazarı ışıkları artık bir saat geç açılıyor ve bir saat erken kapatılıyor. Özellikle Ku'damm'da geleneksel cadde ışıklandırması sorunu, esnaftan toplanan paralar ve bulunan sponsorlarla bir nebze olsun giderildi. Fakat artık Ku'damm'da da daha az ışık ile kısa süreli aydınlatma yapılıyor.

Başkent Berlin'de Senato bu yıl Noel'de cadde ışıklandırmaları için bütçe ayırmayacağını açıklamıştı. Yeşiller Partisi milletvekili Renate Künast, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ellerimi ısıtmak için bir palto ve bir bardak sıcak su ile ofiste oturuyorum. Odanın 19 derece olduğundan şüpheliyim. Gelecek hafta bir battaniye, sıcak su torbası ve şapka ile geleceğim" demişti.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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