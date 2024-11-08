Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Avrupa Almanya'da erken seçim gündemde | Dış Haberler

        Almanya'da erken seçim gündemde

        Almanya Başbakanı Olaf Scholz, koalisyon hükümetinin dağılmasının ardından erken seçim tarihinin olabildiğince sakin bir şekilde tartışılmasını istedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 20:44 Güncelleme: 08.11.2024 - 20:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Almanya'da erken seçim gündemde
        ABONE OL
        ABONE OL

        Almanya Başbakanı Scholz, Avrupa Birliği (AB) dönem başkanı Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenen gayri resmi zirvenin ardından düzenlediği basın toplantısında, ülkesinde seçimlerin ne zaman yapılacağına ilişkin tartışmalarla ilgili açıklamada bulundu.

        Hür Demokrat Parti’nin (FDP) 6 Kasım'da koalisyondan ayrılmasının ardından Almanya'da erken seçimin hızlı bir şekilde yapılmasına imkan vermek istediğine ilişkin açıklama yaptığını anımsatan Scholz, “Bu tarihi olabildiğince sakin bir şekilde tartışmalıyız.” dedi.

        "TAMAMEN SİYASİ OLARAK BELİRLENECEK BİR TARİH DEĞİL"

        Scholz, seçim tarihinin tamamen siyasi olarak belirlenecek bir tarih olmadığını aktardı.

        REKLAM

        Seçimlere partilerin hazırlanması ve adayların belirlenmesi gerektiğini belirten Scholz, parti programlarının oluşturulması ve daha sonra bunların adil bir şekilde rekabete girmeleri gerektiğini ifade etti.

        Bu açıklamalar Scholz'un erken seçim tarihi konusunda müzakereye açık olduğu şeklinde yorumlandı.

        NE OLMUŞTU?

        Başbakan Scholz, 6 Kasım'da Almanya'daki hükümet ortakları Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) temsilcileriyle yaptığı toplantıda, FDP Genel Başkanı da olan Maliye Bakanı Christian Lindner’i görevden almıştı.

        Scholz, 15 Ocak’ta mecliste güven oylamasına gideceğini, martta erken seçim yapılacağını belirtmişti.

        Toplantının ardından FPD, hükümette yer alan bakanlarını geri çekmiş ve renklerinden dolayı "trafik ışığı koalisyonu" olarak adlandırılan hükümet düşmüştü.

        Başta ana muhalefetteki Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) lideri Friedrich Merz olmak üzere diğer muhalefet partileri ile ekonomik çevreler, seçimlerin çok daha erken tarihte yapılmasını talep ediyor.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gerçekler 19 yıl sonra ortaya çıktı
        Gerçekler 19 yıl sonra ortaya çıktı
        Narin Güran davasında peş peşe gerginlikler yaşandı!
        Narin Güran davasında peş peşe gerginlikler yaşandı!
        Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        Takibe aldı
        Takibe aldı
        En-Nesyri sadece kafayla atıyor!
        En-Nesyri sadece kafayla atıyor!
        Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem
        Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem
        8 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        8 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İstanbul'da deniz suyu çekildi, adacıklar ortaya çıktı
        İstanbul'da deniz suyu çekildi, adacıklar ortaya çıktı
        Mauro Icardi sezonu kapattı!
        Mauro Icardi sezonu kapattı!
        Yeni enflasyona göre maaş zamları
        Yeni enflasyona göre maaş zamları
        Kurt, leopar, akbaba, tilki... Karahantepe'de yeni keşif!
        Kurt, leopar, akbaba, tilki... Karahantepe'de yeni keşif!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Elon Musk'tan 'Fed'i bitirin' mesajına destek
        Elon Musk'tan 'Fed'i bitirin' mesajına destek
        İkonik ceketi satılıyor
        İkonik ceketi satılıyor
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum ve konser harcamaları mesajları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum ve konser harcamaları mesajları
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Yük değil, vatan borcu"
        "Yük değil, vatan borcu"
        "Enflasyonda zorlukları hisseden sektörlere daha yakından bakmalıyız"
        "Enflasyonda zorlukları hisseden sektörlere daha yakından bakmalıyız"