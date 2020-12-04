Almanya'da fabrika siparişleri 6'ncı ayda da arttı

AA

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis),fabrika siparişlerine ilişkin ekim ayı geçici verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede yurt içinde üretilen ürünler için siparişler, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 2,9 yükseldi. Fabrika siparişleri geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 1,8 arttı.

Fabrika siparişlerine ilişkin piyasa beklentisi, aylık bazda yüzde 1,5 artması yönündeydi. Bu arada, fabrika siparişlerinde ekimde yaşanan yüzde 2,9 artış, art arda 6 aylık artış olarak dikkati çekti.

Eylül ayında söz konusu siparişler revize edilerek yüzde 1,1 yükselmişti.

Almanya'da ekimde yurt içi siparişler aylık bazda yüzde 2,4, yabancı siparişler 3,2 artış kaydetti.

Söz konusu dönemde, Avro Bölgesi'nden yeni siparişler yüzde 0,5 ve diğer ülkelerden gelen siparişler yüzde 4,8 arttı.

Ülkede ekimde aylık bazda ara malı üreticilerinin siparişleri yüzde 2,3, tüketici malı üreticilerinin siparişleri 2,2 düşüş kaydederken, sermaye malı siparişleri yüzde 3,8 yükseldi.

Alman ekonomisi, ikinci çeyrekte yüzde 9,3 küçülmesinin ardından hane halkı tüketimi, yatırımlar ve ihracattaki artışın etkisiyle bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 8,5 büyümüştü.

Ekonomistler, Kovid-19’un ikinci dalgasında uygulanan yeni tedbirlerin imalat ve inşaat sektörünü doğrudan etkilemese de Almanya’da ekonomik faaliyetlerin yılın son çeyreğinde durgunlaşmasını ve ekonominin yeniden küçülmesini bekliyor.