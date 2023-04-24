Almanya'da grev nedeniyle yüzlerce uçuş iptal

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya Almanya'da grev nedeniyle yüzlerce uçuş iptal
ABONE OL

Almanya’da grevler nedeniyle 300’ün üzerinde uçuş iptal oldu

Berlin-Brandenburg ve Hamburg havalimanlarında çalışan güvenlik personeli, hafta sonu ve tatil günlerinde ödenen ek ücretlere artış yapılması talebiyle Verdi Sendikasının çağrısıyla bir günlük iş bırakma eyleminde bulundu.

Almanya'da grev nedeniyle yüzlerce uçuş iptal
AA

Berlin-Brandenburg Havalimanı’ndan yapılan açıklamada uyarı grevinden dolayı bugün hiçbir uçağın kalkmadığı belirtildi.

Böylelikle havalimanından kalkacak yaklaşık 220 uçuşun iptal edildiği ifade edilen açıklamada, Berlin-Brandenburg Havalimanı'na inecek 240 uçuşun yaklaşık 70'inin yapılamadığı aktarıldı.

Hamburg Havalimanı’ndan yapılan açıklamada da grevden olayı 31 uçuşun iptal edildiği bildirildi.

Çalışanlar gösteri yaptı

Berlin-Brandenburg Havalimanı’nın önündeki Willy-Brandt Meydanı'nda toplanan bir grup çalışan gösteri yaptı.

Verdi Sendikası'ndan Enrico Rümker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, burada hava ve yolcu güvenliği ile personel ve eşya kontrol noktalarında çalışanların grev yaptığını belirtti.

3 yıldan beri hafta sonu, resmi tatil günlerinde ve fazla mesai yapan çalışanlara verilen ek ücretlerin artırılması konusunda işverenlerle müzakerelerde bulunduklarını ifade eden Rümker, işverenlerin şimdiye kadar bu konuda harekete geçmediğini aktardı. Rümker, “İşverenlerin, çalışanlarını ciddiye almasını ümit ediyorum. Çünkü çalışanlar net bir sinyal veriyorlar. Bugün yine hiçbir uçak BER’den kalkmadı. Bu sinyalin ne kadar net olduğunu gösteriyor. Şimdi işverenlerin harekete geçmesi lazım." dedi.

Sendika olarak işverenlerle anlaşmak istediklerini aktaran Rümker, eğer anlaşma olmazsa grevlerin devam edeceğini kaydetti.

Verdi Sendikasının çağrısıyla bu sabah 03.00'te başlayan uyarı grevi gece yarısı sona erecek.

Sendika ile işverenler arasında bir sonraki görüşmeler 27-28 Nisan'da yapılacak.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Çin, Mars yüzeyinin küresel panoramik fotoğraflarını yayınladı
DÜNYA Mars yüzeyinin panoramik fotoğrafları
Yeni araştırma bulguları erkek doğum kontrol hapını mümkün kılabilir
DÜNYA Erkek doğum kontrol hapları gerçek olabilir
Türkiye'den 1915 olaylarına ilişkin açıklamalara tepki
DÜNYA Çelik'ten 1915 olaylarına ilişkin açıklamalara tepki
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Biden'ın 1915 olaylarına yönelik açıklamasına tepki
DÜNYA "Yüce Türk Milleti'ne tarih dersi vermek kimsenin ...
ABD'deki Türkler sandık başına gidiyor
DÜNYA ABD'deki Türkler sandık başına gidiyor
Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
DÜNYA Bakan Çavuşoğlu, Stoltenberg ile görüştü
ABD'deki Disneyland tema parkında gösteri sırasında yangın çıktı: 13 metrelik mekanik ejderha alev aldı
DÜNYA Disneyland'de yangın: 13 metrelik ejderha alev aldı!
Rusya ve G7 ülkeleri arasında 'tahıl anlaşması' gerilimi - Dünyadan Haberler
DÜNYA Rusya ve G7 ülkeleri arasında 'tahıl' gerilimi
65 yıl önce bir anda ortadan kaybolan Martin Ailesi'nin çözülemeyen davası
DÜNYA 65 yıl önce ortadan kaybolan ailenin çözülemeyen ...
Sudan'da can kaybı artıyor! Birçok ülke vatandaşlarını tahliye ediyor
DÜNYA Peş peşe tahliye kararı! Sudan'da can kaybı artıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.