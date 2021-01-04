Almanya'da imalat sektörü PMI, aralıkta 34 ayın en yükseğine çıktı

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IHS Markit tarafından hazırlanan nihai PMI verisine göre, ülkede kasımda 57,8 olan imalat PMI, aralıkta 0,5 puan artarak 58,3 puana yükseldi. Böylece imalat PMI verisi, Şubat 2018'den beri en yüksek değere ulaştı.

IHS Markit Ekonomisti Phil Smith, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Alman imalat sektörünün genel olarak aralıkta ivme kazanmaya devam ettiğini, sadece tüketim ürünleri üretiminin yurt içi ve dışındaki yeni kısıtlamalarla zayıflık gösterdiğini belirtti.

Smith, "Bununla birlikte çoğu üretici 2021 için iyimser. Onaylanan Kovid-19 aşılarıyla pek çok üretici, salgının talepte daha az bir engel haline geleceğini ve sermaye harcamalarının artacağını umuyor." ifadelerini kullandı.

PMI verisinde 50 puanın üstü büyümeye işaret ederken, 50 puanın altı daralmayı gösteriyor.