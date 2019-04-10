Almanya'da Ivana Vladislava istediği görüntüye kavuşmak için 16 kez ameliyat oldu!

Almanya’nın Berlin şehrinde yaşayan Vladislava, şu ana kadar yaklaşık 630 bin lira harcadı. Erkek olarak dünyaya gelen Ivana Vladislava, 11 yaşında hormon almaya başladı, ardından kadın gibi görünebilmek için ameliyat olmaya başladı, mükemmel sonuca ulaşana dek de ameliyata devam edeceğini söyledi