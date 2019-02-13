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Almanya'da kamu çalışanları ücret artışı talebiyle yaptıkları uyarı grevlerine devam ediyor. Çeşitli sendikaların çağrısıyla bugün başta Berlin olmak üzere birçok eyalette binlerce kamu çalışanı iş bırakma eylemine katıldı.
Sendika yetkililerinin yaptığı açıklamalara göre, Berlin'de öğretmenler, eğitmenler, sosyal pedagoglar, polisler ve diğer kamu dairelerinde çalışan yaklaşık 12 bin kişi uyarı grevine katıldı. Saksonya'da 3 bin 800, Baden-Württemberg ve Bayvera eyaletlerinde 400'er kamu çalışanı grev yaptı.
Başkent Berlin'de sendikaların çağrısıyla düzenlenen gösteriye de binlerce kamu çalışanı katıldı.
Alexander Meydanı'nda toplanan göstericiler, tarihi Brandenburg Kapısı'na kadar yürüdü.
Göstericiler, ücret artışının yanı sıra kamu dairelerinde ve okullarda daha fazla kişinin istihdam edilmesini istedi.
Birçok eyalette dün de uyarı grevi yapan sendikalar, gelecek günlerde de söz konusu grevleri sürdürmeyi planlıyor.
Berlin eyaletinin Maliye Bakanı Matthias Kollatz, sendikaların grev çağrısı yapma hakkı bulunduğunu ancak şu anki müzakere sürecinde bu grevleri doğru bulmadığını ifade etti. Kollatz, kendisinin müzakere masasında çözüm bulmak istediğini kaydetti.
Bir milyondan fazla kamu çalışanı için ayda en az 200 avro olmak üzere yüzde 6 oranında ücret artışı talep eden sendikalar, uyarı grevleriyle toplu sözleşme görüşmelerinde eyalet hükümetleri üzerinde baskıyı artırmak istiyor.
Eyalet hükümetlerinin temsilcileri ise sendikaların talebini reddediyor. Sendikalar ile eyalet hükümetleri arasında yapılan 2. tur toplu sözleşme görüşmeleri başarısızlıkla sonuçlanmıştı. 3. tur görüşmeleri 28 Şubat’ta başlayacak.
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