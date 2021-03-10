Almanya'da kızı PKK tarafından kaçırılan anne eylemini Başbakanlık önünde sürdürüyor

AA

Başbakan Angela Merkel’in başkanlığında düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı öncesinde, Başbakanlık binasının önüne gelen Maide T, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelere seslenerek birlik çağrısı yaptı.

Maide T, terör örgütü tarafından çocukları kaçırılan yaklaşık 18 aile ile iletişimde olduğunu belirterek "Gelin beraber olalım, birlik olalım, gücümüzü birleştirelim, Alman hükümeti bizi fark etsin. Alman hükümeti bunların önüne geçmezse daha çok gencimizi kaçıracaklar. Alman hükümetine daha fazla baskı yaparak çocuklarımızın kurtarılmasına çalışalım." dedi.

Terör örgütü PKK'nın, Almanya'da kültür dernekleri kisvesi altında gençlerin beyinlerini zehirlediğini vurgulayan Maide T, "Bu derneklere çocuklarını aramaya giden ailelere oyalama taktiği uygulanıyor. Ancak çocuklar geri verilmiyor. Bunlara karşı birlik olalım ki bir daha kimsenin çocuğu kaçırılmasın." diye konuştu.

Almanya'da 12 Kasım 2019'da "okula gidiyorum" diyerek evden ayrılan kızından haber alamayan Maide T, daha önce bölücü terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen "Navende Kurdistaniyen li Berlin" derneğinin önünde, kent merkezindeki Brandenburg Kapısı'nda, Federal Meclis ve Başbakanlığın önünde eylem yaparak kızının kurtarılmasını istemişti.

Maide T, Şubat 2020'den bu yana terör örgütü PKK'ya karşı eylem yapıyor.