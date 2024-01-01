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        Haberler Dünya Almanya'da koalisyon ortağı Hür Demokrat Parti üyeleri hükümetin devamına onay

        Almanya'da koalisyon ortağı Hür Demokrat Parti üyeleri hükümetin devamına onay

        Almanya'da koalisyon ortağı Hür Demokrat Parti (FDP) üyeleri arasında yapılan oylamaya katılanların yüzde 52,24'ü, hükümetin devam etmesinden yana oy kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 18:24 Güncelleme: 01.01.2024 - 18:24
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        Almanya'da koalisyon hükümetine 'kıl payı' devam
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        FDP'nin 3 hafta önce üyeleri arasında başlattığı oylamanın sonuçları açıklandı.

        Alman Haber Ajansı DPA'nın FDP yönetimine dayandırdığı haberinde, oylamaya yaklaşık 72 bin üyenin 26 bin 58'i katıldı.

        Katılımcıların yüzde 52,24'ü (13 bin 614) Sosyal Demokrat Parti ve Yeşiller ile koalisyon hükümetine devam edilmesini isterken, yaklaşık yüzde 47,7'si (12 bin 444) buna karşı çıktı.

        Parti tüzüğü gereğince herhangi bir bağlayıcılığı olmayan bu sonuç, FDP Genel Başkanı Christian Lindner'i rahatlattı.

        FDP, 2021'de hükümete koalisyon ortağı olarak katılmış ancak daha sonra yapılan Berlin, Aşağı Saksonya ve Saarland'daki eyalet parlamentosu seçimlerinde yüzde 5 barajını aşamamıştı.

        Parti, Schleswig-Holstein ve Kuzey Ren-Vestfalya'da ise barajı aşmayı başarmış ancak o eyaletlerde hükümet ortağı olamamıştı.

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