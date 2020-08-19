Almanya'da konaklama sektöründe cirolar haziranda yüzde 63,5 arttı

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Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis),otel ve restoran gibi konaklama ve gıda hizmeti sağlayan şirketlerin gelirlerine ilişkin haziran ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, söz konusu sektörde hizmet veren şirketlerin ciroları Kovid-19 sağlık krizinde önlemlerin gevşetilmesiyle haziranda mayısa göre yüzde 63,5 arttı. Haziran 2019'a göre ise cirolarda yüzde 42,2 düşüş görüldü.

Cirolardaki yükselişe gerekçe olarak "Kovid-19'un yayılmasını önlemek için getirilen kısıtlamaların mayıs ayından itibaren gevşetilmesi" gösterildi.

- Otel ve restoranların uzun süre normale dönmesi beklenmiyor

Bu arada, Alman Oteller ve Restoranlar Birliği (Dehoga),sektörün uzun bir süre normale dönmesini beklemiyor.

Dehoga, Kovid-19 sağlık krizinde sosyal mesafe ve diğer önlemler nedeniyle sektördeki şirketlerin satışlarında büyük kayıplar yaşandığını belirtti.

Almanya'da kongre, ticaret fuarları ve diğer etkinliklerin Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenmesi veya iptal edilmesi, otel ve restoran gibi konaklama ve gıda hizmeti sağlayan şirketleri olumsuz etkiliyor.