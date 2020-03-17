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Almanya'da koronavirüs için çağrı merkezi

Almanya'da koronavirüs salgınından etkilenenler için çağrı merkezi oluşturuldu.

Almanya'da Covid-19 salgınından etkilenenler için çağrı merkezi oluşturuldu
AA

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID),Covid-19 salgını nedeniyle Almanya'da yaşayan yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşların acil gıda, tıbbi malzeme ve ulaşım taleplerini karşılamak amacıyla "kriz masası" oluşturdu.

Köln'de genel merkezi bulunan UID, "doğru bilgi, acil destek" temasıyla yayınladığı yazılı açıklamada, oluşturdukları çağrı merkezi ve virüs salgını boyunca verecekleri hizmetle ilgili bilgi aktardı.

UID, 0221-986534354 numaralı telefondan saat 10.00 ile 20.00 arası kendilerine ulaşan yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşların acil gıda, tıbbi malzeme ve ulaşım taleplerini karşılayacağını belirtti.

Bilgi kirliliğine izin verilememesi gerektiği belirtilen açıklamada ayrıca, "Resmi kanallardan temin ettiğimiz bilgilerle vatandaşlarımızı doğru ve süratli bir şekilde yönlendirmeyi önemsiyoruz." ifadesine yer verildi.

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