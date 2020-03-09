AA

Almanya'da koronavirüsün ekonomik etkisinde hedef şirket iflaslarını önlemek



- Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert: - "Amacımız, koronavirüs salgını nedeniyle Almanya'da hiçbir işletmenin iflas etmemesi ve hiçbir kişinin işini kaybetmemesidir"

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, amaçlarının, koronavirüs salgını nedeniyle Almanya'da hiçbir işletmenin iflas etmemesi ve hiç kimsenin işini kaybetmemesi olduğunu söyledi.

Seibert, düzenlediği basın toplantısında, koronavirüs konusunda durumun kötüye gitmesi durumunda hızlı ve uygun şekilde yanıt vereceklerini belirtti.

Seibert, "Hükümet, bu büyük ekonomik zorlukta işletmeleri ve işçileri desteklemek için her şeyi yapacak. Amacımız, koronavirüs salgını nedeniyle Almanya'da hiçbir işletmenin iflas etmemesi ve hiçbir kişinin işini kaybetmemesidir." dedi.

Ekonomi Bakanlığı Sözcüsü Annika Einhorn da toplantıda yaptığı açıklamada, ülkede bazı firmaların hükümetten likidite desteği aradığını ifade ederek, bakanlığın koronavirüs konusundaki telefon hattına çoğunluğu küçük işletmelerden olmak üzere günde 100'den fazla soru geldiğini, şirketlere halihazırda likidite desteği verildiğini bildirdi.

- "Alman şirketlerin yaklaşık yüzde 50'si satışların bu yıl düşmesini bekliyor"

Bu arada, Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK) Başkanı Dr. Eric Schweitzer, yaptığı yazılı açıklamada, Alman hükümetinin koronavirüs konusunda aldığı ekonomik önlemlere ilişkin, "Federal hükümetin acil önlemleri doğru yönde alınmış kararlar." ifadesini kullandı.

KOBİ'lerin şu anda iş hayatında daha önce hiç görülmemiş zorluklar yaşadığını aktaran Schweitzer, DIHK'nin koronavirüsün ekonomik etkisine ilişkin yaptırdığı bir ankete göre, Alman şirketlerin yaklaşık yüzde 50'sinin bu yıl satışların düşmesini beklediğini, bunun konaklama, seyahat ve fuar alanında yüzde 75'e çıktığını bildirdi.

Schweitzer, "Federal hükümetin bu şirketleri desteklemek için hızlı bir şekilde somut önlemler alması zorunludur. Bu sadece şirketlerin sorunu değil, ekonomimizin bütünü için bir zorluk. Koalisyon hükümetinin kararları doğru yönde. Şirketler acilen, hızlı, etkili likidite yardımlarına ihtiyaç duyuyor. Koalisyon komitesinin açıklamasını, haftalar değil, önümüzdeki birkaç gün içinde somut yardım izlemelidir. Çok kararlı davranmalıyız." ifadelerini kullandı.

Bu arada, Alman koalisyon ortakları, dün gece yaptıkları toplantıda, personelin çalışma saatlerini azaltmak zorunda kalan şirketlere teşvik için 12 milyar avro ayrılması kararı aldı. Şirketlerin dijital varlıkları için amortisman seçenekleri de genişletildi.