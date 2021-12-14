Almanya'da Kovid-19 önlemlerine karşı protesto! 0:00 / 0:00

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Almanya'da dün gece binlerce kişi koronavirüs salgınına karşı önlemleri protesto etmek

amacıyla toplandı.

Başkent Berlin'de aşısızlara yönelik getirilen kısıtlamaları protesto etmek için birçok kişi toplandı. İzinsiz gösteride maske ve sosyal mesafe kuralları ihlal edilirken, polis gösterilere müdahale etti.

Gelecek aylarda zorunlu aşı uygulamasının yürürlüğe girme ihtimali protesto edilirken, birçok gösterici kısıtlamaların toplumu böldüğünü öne sürdü.

Almanya'nın kuzeydoğusunda bulunan Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde protestolara 7 bin

kişi katıldı, en 12 şehirde protesto düzenlendi.

Thuringia'da düzenlenen protestolara 6 bin kişi katıldı. Yetkililer birçok bölgede düzenlenen

protestoların izinsiz olduğunu söyledi.

Mannheim'da yasaklara rağmen 2 bin kişi gösteri düzenledi.

Bu ayın başlarında Almanya'da aşılanmamış kişilerin bakkal,eczane ve fırın gibi en temel işletmeler dışındaki tüm işletmelere girmesi yasaklandı. Ülkede aşı kampanyasını hızlandırma çalışmaları sürüyor.