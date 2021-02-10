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Almanya'da Kovid-19 tedbirleri 7 Mart'a kadar uzatıldı

Almanya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 14 Şubat’a kadar geçerli olan tedbirler, 7 Mart’a kadar uzatıldı.

Almanya'da Kovid-19 tedbirleri 7 Mart'a kadar uzatıldı
AA

Almanya Başbakanı Merkel, eyalet başbakanlarıyla video konferans yoluyla yaptığı toplantıda, salgındaki son durumu değerlendirdi.

Merkel, Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder ve Berlin Eyaleti Başbakanı Michael Müller ile Başbakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, şimdiye kadar alınan tedbirler sonucunda son 16 günde yeni vaka sayılarının ciddi oranda azaldığını bildirdi.

Kovid-19 tedbirlerinin 7 Mart’a kadar uzatıldığını duyuran Alman Şansölye, "İniş çıkışların olduğu bir dalgaya girmemek için her şeyi yapmamız lazım. Gevşetmelerin dikkatli bir şekilde olması gerekir." dedi.

Merkel, yoğun bakımlardaki doluluk oranının azaldığına ve tedbirlerin etkisini gösterdiğine işaret ederek, bu gelişmelerden memnuniyet duyduğunu belirtti.

Alman Şansölye, halka söz konusu tedbirlere uyarak katkı sağladıkları için teşekkürlerini iletti.

Kovid-19’un mutasyona uğrayan varyantlarına işaret eden Merkel, bu virüslerle ilgili raporun kendilerine sunulduğunu anlattı.

Alman Başbakan, söz konusu mutasyonların bir realite olduğunu bildiklerini, bunların daha fazla yayılacağını belirterek, "Buradaki soru, bunların ne kadar yayılacağıdır." dedi.

Mutasyona uğrayan virüsler nedeniyle yeni vaka sayılarının artabileceğine dikkati çeken Merkel, "Salgındaki üçüncü dalgayla mücadele etmemiz lazım." ifadesini kullandı.

Bunu da yeni vaka sayılarının düşürmekle, sağlık dairelerinin bulaş zincirini takip etmesiyle yapılabileceğini vurgulayan Merkel, bundan dolayı mart ortasına kadarki dönemin önemli olduğunu kaydetti.

KUAFÖRLER 1 MART'TA AÇILACAK

Şansölye Merkel, kendisinin okulların 1 Mart’ta açılmasından yana olduğunu ancak federal bir sistemi bulunan Almanya'da bu konunun eyaletlerin yetkisinde olduğuna dikkati çekerek, okulların ve kreşlerin açılmasına ilişkin kararın eyalet yönetimlerinin vereceğini yineledi.

Berberlerin ve kuaförlerin ise 1 Mart’ta açılacağını bildiren Merkel, bu tarihe kadar son 7 günde 100 bin kişide yeni vaka sayısının 50 civarına düşmesini beklediklerini söyledi.

İşverenlere, çalışanlara evden çalışma olanağı sağlamalarına ilişkin çağrının devam ettiğini vurgulayan Başbakan Merkel, bir sonraki gevşetme adımlarının son 7 günde 100 bin kişide yeni vaka sayısının 35’in altında olması durumunda atılacağının altını çizdi.

MARTA KADAR GEÇERLİ OLACAK KISITLAMALAR

Özel buluşmalarda hane halkı dışarıdan en fazla 1 kişiyle bir araya gelebilecek. Bu bağlamda Başbakan Merkel ve eyalet başbakanları, tüm temasların en aza indirilmesi ve iç mekanlarda bir araya gelinmesinin önlenmesi çağrısında bulundu.

Toplu taşıma araçlarında ve mağazalarda FFP2, KN95/N95 veya cerrahi maske takılması zorunlu olacak.

Yaşlı bakımevlerinde özel koruma önlemleri alınacak. Burada yaşlılarla temasta olan personel, FFP2 maskeleri takacak. Girişte herkese hızlı Kovid-19 testi uygulanacak.

Cerrahi maske takılması, 1,5 metre mesafe kuralına uyulması ve ilahiler söylenmemesi şartıyla ibadethanelerde bir araya gelinmesine izin verilecek. 10’dan fazla kişiyle toplanılmasının planlandığı durumlarda bunun 2 gün önce belediyeye bildirilmesi gerekecek.​​​​​​​

Risk bölgelerinden Almanya’ya giriş yapanlar için "2 test stratejisi" uygulanacak.

Temel ihtiyaçların satıldığı iş yerleri dışında tüm mağazalar kapalı tutulacak. Benzin istasyonları, oto tamircileri, eczaneler, gözlükçüler, bankalar gibi iş yerleri açık kalacak.

Güzellik merkezleri, masaj salonları, yüzme havuzları, sinemalar, tiyatrolar, eğlence yerleri tamamen kapatılacak.

Kapatılan bar ve restoranlar gibi işletmeler paket servisi yapabilecek.

Vaka sayılarının yüksek olduğu bölgelerde, yerel yönetimler ek önlemler alabilecek.

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