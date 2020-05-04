Almanya'da kuaför ve berber salonları yeniden açıldı

AA

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve eyaletlerin başkanlarının iki hafta önce aldıkları karar doğrultusunda belirli kurallara riayet etmek şartıyla kuaför ve berber salonları bugün yeniden hizmete başladı.

Başkent Berlin’de 18 yıldır kuaför salonu işleten Hatice Akyüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 haftadan bu yana kuaför salonlarının kapalı olduğunu anımsatarak, “Salonun yeniden açılmasından dolayı çok sevinçliyiz." dedi.

Kovid-19 önlemleri çerçevesinde belirli kurallara uyulması gerektiğini, bu yönde devletten yönetmelik geldiğini ifade eden Akyüz, "Bekleme yerlerine kimseyi alamıyoruz. İçecek veremiyoruz. Dergi veremiyoruz. Maske ile çalışmak zorundayız. Müşteri geldiğinde saçları yıkanmak zorunda. Her gelenin ismini yazmak zorundayız. Bir liste yapmamız gerekiyor, çünkü herhangi bir hastalıkta o kişiyi takip etmek zorunlu.” şeklinde konuştu.

Akyüz, maskeyle çalışmanın zor olduğunu belirterek, "Özellikle solunum sorunu olan insanlar için bir sorun. Bizi de zorluyor. Başka çare olur mu bilmiyorum. 8 saat çalışacağımız için bizi zorlayacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- "30 yıldan beri verdiğim en uzun araydı"

Moabit semtinde berberlik yapan Gökmen Akgüner, 6 hafta sonra yeniden işbaşı yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu benim (iş hayatımda) yaklaşık 30 yıldan beri verdiğim en uzun araydı." dedi.

Akgüner, yönetmelik çerçevesinde gerekli önlemleri aldığını ifade ederek, müşterilerin de alınan tedbirleri bildiğini ve kuaför salonuna hazırlıklı geldiğini söyledi.

İlk gün olduğu için yoğunluk yaşanacağını belirten Akgüner, "Telefonlar geliyor. Dışarıda bekleyen müşterilerim var. Full-time çalışacağız.” değerlendirmesinde bulundu.

Akgüner, yüze temas gerektiren işlemlerin yasak olduğunu anımsatarak, bu nedenle sakal tıraşı yapmadıklarını kaydetti.

- "Bayramı bekler gibi bekledim"

Akgüner’in müşterilerinden Sasa Horvat, maske takmaya alıştığını ancak berberler çalışırken maske takmalarının zor olacağını tahmin ettiğini belirtti.

Horvat, “Kurallara ilgili daha önce bilgi aldım. Bugünü Noel Bayramı'nı bekler gibi bekledim. Uzun saçlarımla işimi yapmak zordu. Normalde her iki hafta da bir berbere gidiyordum." şeklinde konuştu.

Bugün kalkıp ilk iş, saç tıraşı olmaya geldiğini aktaran Horvat, "Randevu alıp almayacağımı da bilmiyordum. Yakında oturuyorum ve doğrudan buraya geldim." diye konuştu.

- Normalleşme adımları atılıyor

Almanya'da son bir haftadan beri Kovid-19'den dolayı alınan önlemler gevşetilmeye başladı ve kademeli olarak hayatın normale dönülmesine ilişkin adımlar atılıyor.

Schleswig-Holstein, Thüringen, Berlin ve Saksonya-Anhalt eyaletlerinde geçen hafta ziyaretçilerine kapılarını açan hayvanat bahçeleri diğer eyaletlerde bugünde itibaren ziyaret edilebilecek.

Hayvanat bahçelerinin yanı sıra müzeler ve sergi salonları da hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymaları durumunda bugünden itibaren kapılarını açabilecek.

İbadethaneler de bugünden itibaren belirli şartlar uymaları durumunda yeniden açılacak. Bazı kiliselerde kurallara uyularak ayinler yapılırken, camilerin çoğu da 9 Mayıs’tan itibaren ibadete açılacak.

Geçen hafta ayrıca 800 metrekareden küçük mağazalar da açılmıştı.

Alman hükümeti ve eyaletlerin yöneticileri salgının yayılmasını önlemek için 22 Mart'ta ikiden fazla kişinin bir araya gelmesini yasaklamış ve restoran, otel, berber, masaj salonları ve benzeri işletmelerin kapatılmasına karar vermişti.

Bavyera, Saarland, Saksonya ve Saksonya-Anhalt gibi bazı eyaletlerde de kısmi sokağa çıkma yasağı uygulandığı Almanya'da Kovid-19 salgını sebebiyle kreş ve okullar da tatil edilmişti.